موعد مباراة قطر والإمارات اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة في كأس العرب

يستضيف ستاد البيت مباراة المنتخب القطري ضد نظيره الإماراتي اليوم الجمع 9 ديسمبر 2021، وذلك في إطار مباريات الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب، حيث تفتتح مباريات ذلك الدور حين يقام موعد مباراة تونس وعمان في السادسة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، قبل أن يقام موعد مباراة قطر والإمارات اليوم في العاشرة مساءاَ توقيت الدوحة، حيث يأمل العنابي والأبيض في تحقيق فوز يؤهلهم للدور نصف النهائي في البطولة، للاقتراب من تحقيق اللقب، وعدم توديع البطولة بعدما نجحا في تخطي مرحلة المجموعات بجدارة، بالتواجد في صدارة المجموعة الأولى بالنسبة للمنتخب القطري، أو المركز الثاني للمجموعة الثانية للمنتخب الإماراتي.

المنتخب القطري يتسلح بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة المنتخب الإماراتي في ربع نهائي كأس العرب، حيث يأمل العنابي في مواصلة الأداء والنتائج الأسطوري في البطولة، بعدما نجح في تخطي مرحلة المجموعات متواجداً في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتسع نقاط، في إنجاز لم يفعله سوى المنتخبان القطري والمغربي في تلك المرحلة، حيث تمكنت قطر من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضتها، وذلك على حساب المنتخب البحريني في الجولة الأولى هدف نظيف، ثم فازت على عمان بهدفين مقابل هدف، قبل إكتساحها المنتخب العراقي في الجولة الأخيرة بثلاثية دون رد.

المنتخب الإماراتي على الجانب الآخر لن يكون خصماً سهلاً بالمرة لأصحاب الأرض، بعدما نجح في تخطي مرحلة المجموعات متوجداً في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته خلف المنتخب التونسي بفارق الأهداف، بعد أن جمعت قطر ست نقاط من خوض ثلاث مباريات، تمكن فيها من تحقيق الفوز في مبارتين، وتلقى الخسارة في مباراة.

موعد مباراة قطر والإمارات اليوم

الجمعة 9 ديسمبر 2021.

10:00 توقيت قطر، فلسطين، سوريه، الأردن، مكة المكرمة، والبحرين.

11:00 توقيت الإمارات، وعمان.

9:00 توقيت مصر.

8:00 توقيت الجزائر، وتونس.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة قطر والامارات