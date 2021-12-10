موعد مباراة سوريا واليمن كأس غرب آسيا للناشئين 2021

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عمر شويل - جدة مباراة سوريا واليمن كأس غرب آسيا للناشئين 2021 هو ما بدأ العديد من رواد شبكة الانترنت البحث عنه في كلا البلدين، حيث سيكون ملعب ستاد الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة مسرحاً لإقامة مباراة سوريا واليمن في إطار منافسات دور نصف النهائي من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 والمقامة بالملكة العربية السعودية، حيث يأمل جماهير كلا المنتخبين السوري واليمني تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التأهل للمباراة النهائية.

مشوار المنتخبان السوري واليمني في بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2021

وكان المنتخب اليمني قد تمكن من التأهل لدور نصف نهائي كأس غرب آسيا للناشئين بعد احتلاله المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثالثة، والتي ضمت منتخبي: الأردن والبحرين بجانب المنتخب اليمني، حيث نجح المنتخب اليمني في احتلال صدارة جدول ترتيب هذه المجموعة بالفوز في المبارتين، ليكون المنتخب اليمني ضمن المنتخبات المتأهلة لدور نصف النهائي.

على الجانب الآخر فإن منتخب سوريا نجح في التأهل لدور نصف النهائي من بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2021 بعد أن تمكن من احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية خلف المنتخب الإماراتي صاحب الصدارة، حيث استطاع منتخب نسور قاسيون للناشئين الفو على المنتخب الفلسطيني بعد أن تلقى الخسارة على يد المنتخب الإماراتي في مباراة الجولة الأولى ضمن منافسات هذه المجموعة، ليحل المنتخب السوري للناشئين كأفضل منتخب ثاني عن المجموعات الثلاثة، ويكون ضمن نصف نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين.

ويأمل كلا المنتخبين تحقيق الفوز في هذه المواجهة من أجل بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس غرب آسيا 2021 للناشئين، ومن ثم التتويج بلقب بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2021، حيث أن هذه البطولة تسعى فيها كل المنتخبات المشاركة التتويج بلقبها.

موعد مباراة سوريا واليمن

وقد قرر اتحاد غرب آسيا إقامة مباراة سوريا واليمن ضمن منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس غرب آسيا 2021 للناشئين مساء يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر ديسمبر الجاري، على أن تنطلق صافرة بداية مباراة سوريا واليمن في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء، الثالثة عصراً بتوقيت العاصمة السورية دمشق.