نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة قطر والإمارات والقنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع في ربع نهائي كأس العرب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الجمهور العربي بصفة عامة والخليج بصفة خاصة المباراة المرتقبة بين قطر والإمارات في ربع نهائي كأس العرب 2021، حيث أن الخاسر من هذه المباراة سوف يخرج من بطولة كاس العرب، أما الفريق الفائز فسوف يستكمل المنافسة للحصول على لقب البطولة، وتعد مباراة اليوم بين قطر الفريق المضيف لبطولة كأس العرب 2021، ودولة الامارات العربية المتحدة مباراة هامة، حيث سيسعي كلا الفريقين جاهداً للفوز بنتيجة المباراة للتأهل إلى الدور التالي في بطولة كاس العرب 2021.

موعد ديربي الخليج بين قطر والإمارات والقنوات الناقلة لها في كأس العرب2021:-

أخر لقاء جمع بين المنتخب القطري ومنتخب الامارات في نصف نهائي كأس أسيا عام 2019، حيث انتهت المباراة بفوز ساحق لمنتخب قطر على الفريق الأبيض، مما سيعطي تلك المباراة الهامة طابعاً ثأرياً لفريق الأمارات، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، على ملعب البيت.

وسوف تقوم قنوات بي إن سبورت 1 ذات التردد المفتوح، وأيضاً قناة الكأس الرياضية بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في الوطن العربي، من خلال الاستديو التحليلي الذي سوف يقام قبل المباراة وأثناء المباراة، والذي يضم نخبة متميزة من نجوم كرة القدم في الوطن العربي من أجل التعليق على أحداث المباراة، وفرص كل فريق للفوز بنتيجة المباراة.

مشوار منتخب قطر والامارات في بطولة كاس العرب 2021:-

تأهل منتخب قطر للدور ربع النهائي من البطولة عن المجموعة الأولي بعد تصدره المجموعة الأولي بالعلامة الكاملة بعد أن استطاع تحقيق الفوز في كل مبارياته بالجولات الثلاث، حيث تغلب على البحرين ثم عمان وأخيراً منتخب العراق بنتيجة 3 أهداف دون رد.

بينما جاء منتخب الامارات في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد منتخب تونس بفارق الأهداف.

وهذه المباراة بلا شك واحدة من المباريات المهمة التي ينتظرها محبي ومشجعي كرة القدم الخليجية، حيث أنها ديربي خليجي خالص.

التشكيل المتوقع لمنتخب قطر ومنتخب الإمارات :-

أولاً :- منتخب قطر :-

من المتوقع أن يدخل منتخب قطر هذه المباراة بالتشكيل التالي:-

سعد الشيب في حراسة المرمي، همام الأمين، بسام الراوي، طارق سليمان، بيدرو ميجيل، خورخي بو علام في خط الدفاع، في خط الوسط عاصم مادبو، محمد وعد، عبد العزير حاتم، اما في خط الهجوم فيأتي اللاعب أكرم عفيف، المعز علي.

ثانياً :- منتخب الامارات العربية المتحدة:-

من المتوقع أن يكون تشكيل منتخب الامارات كالتالي:-

محمد الشامسي في حراسة المرمي، فى خط الدفاع محمد برغش، العطاس، وليد عباس، الأحبابي، فى خط الوسط على سالمين ، على صالح ، طحنون الزعابي، وأخيراً في خط الهجوم، عبد الله رمضان، كايو كانيدو، على مبخوت.