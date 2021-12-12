نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية واليمن نهائي غرب آسيا للناشئين والقنوات المفتوحة الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية واليمن نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 ينتظر جماهير كرة القدم السعودية واليمنية مباراة نهائي كأس غرب آسيا للناشئين 2021، والتي ستقام مساء يوم الاثنين الموافق الثالث عشر من ديسمبر الجاري على أرضية ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسط حضور جماهيري كبير من قبل جماهير المنتخبين اليمني والسعودي.

وقد بدأ العديد من الجماهير اليمنية والسعودية عبر محركات البحث على شبكة الانترنت بالبحث عن موعد مباراة اليمن والسعودية في نهائي غرب آسيا للناشئين من أجل متابعة منتخبهم في هذه البطولة، خاصة بعد أن انتهت منافسات دور نصف النهائي من هذه البطولة، وتحديد هوية المتأهلين إلى المباراة النهائية.

وكان المنتخب السعودي للناشئين قد اختتم استعدادته لمباراة نهائي كأس غرب آسيا للناشئين 2021 بإجراء التدريبات على الملعب الرديف لملعب الأمير محمد بن فهد، حيث قام المدير الفني عبدالوهاب الحربي وجهازه المعاون بإجراء تقسيمة بين لاعبي المنتخب السعودي، بالإضافة إلى تدريب لاعبي منتخب السعودية للناشئين على الكرات الثابتة في الحالتين الهجومية والدفاعية.

مشوار اليمن والسعودية لنهائي كأس غرب آسيا للناشئين 2021

وكان المنتخب اليمني قد تمكن من التأهل لنهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 بعد أن تخطى عقبة المنتخب السوري بهدفين لهدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليكون المنتخب اليمني في المباراة النهائية من بطولة اتحاد غرب آسيا للناشئين.

على الجانب الآخر فإن المنتخب السعودي للناشئين نجح في بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس غرب آسيا للناشئين بعد أن فاز على نظيره الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة، ليحجز بذلك أبناء المملكة العربية السعودية مقعدهم في المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للناشئين الثامنة.

موعد مباراة السعودية واليمن

وكان اتحاد غرب آسيا لكرة القدم قد حدد يوم الاثنين الثالث عشر من ديسمبر الجاري ليكون موعداً لإقامة أحداث مباراة السعودية واليمن في نهائي بطولة كأس غرب آسيا للناشئين 2021، حيث ستنطلق أحداث مباراة اليمن والسعودية مساء يوم الاثنين في تمام الساعة السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة إلا الربع مساءً بتوقيت العاصمة اليمنية صنعاء.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية واليمن

وسيتمكن متابعوا بطولة كأس غرب آسيا للناشئين من متابعة نهائي البطولة بين السعودية واليمن من خلال متابعة قناة السعودية الرياضية KSA، والتي تقوم بنقل كافة أحداث المباراة النهائية بين اليمن والسعودية على الهواء مباشرة، كما أن قناة أبوظبي الرياضية الأولى ستقوم بالنقل الحي والمباشر لأحداث المباراة عبر شاشتها.