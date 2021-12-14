ثبت فورا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز على استرا وهوت بيرد في كأس مارادونا

يقدم لكم ثقفني، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز على قمر استرا وهوت بيرد، حيث يواجه العملاق الكتالوني نظيره الفريق الأرجنتيني مساء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، حيث يخوض الفريقين مباراة تكريم للأسطورة الراحل ديجو مارادونا في إطار كأس مارادونا، ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة على أرضية ملعب مرسول بارك، ويسعى برشلونة في هذا اللقاء إلى تحقيق الإنتصار بعد الأداء والمستوى المخيب للآمال الذي أخرجه من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وبعد التعادل الإيجابي في الجولة الأخيرة من الليجا الإسبانية أمام فريق أوساسونا، وفي هذا التقرير نتعرف على كافة تردد القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوكا جونيورز.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز

تنقل مباراة برشلونة وبوكا جونيورز حصريا على قناة بارسا تي في Barça TV، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي هوت بيرد واسترا، ولم يتم التأكيد على بث المباراة على قنوات آخرى، ولكن من المتوقع أن يتم عرض أحداث هذا اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على شاشة قنوات أس أس سي سبورت الرياضية السعودية، كما يتوقع أن يتم إذاعة المباراة على قنوات كي أس اي سبورت KSA SPORTS، وفي السطور التالية نوفر لكم تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة برشلونة اليوم لكي تتمكنوا من الاستمتاع بمتابعة المباراة.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبوكا جونيورز على استرا وهوت بيرد

نتعرف على تردد قناة Barça TV الإسبانية وهي قناة رياضية يمتلكها نادي برشلونة، وتبث محتواها باللغة الإسبانية، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي استرا 19.2 شرقا، والتردد 10758، والاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 22000، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، والتصحيح DVB-S QPSK، كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي هوت بيرد، والتردد 11834، ومعل الترميز 27500، والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قنوات KSA SPORTS على قمر النايل سات

القمر التردد FEC/SR التصحيح نايل سات 12248 27500 – أفقي 12248

موعد مباراة برشلونة وبوكا جونيورز في كأس مارادونا

نتعرف على موعد إنطلاق المباراة التي تجمع بين فريقي برشلونة الإسباني وخصمه بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث من المقرر أن ينطلق اللقاء اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، ويطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 7.00 بتوقيت القدس الشريف والقاهرة، وفي تمام الساعة 8.00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند تمام الساعة 9.00 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.