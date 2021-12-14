نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الرسيفر.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوفر لكم ثقفني، القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايد، حيث تتتجه أنظار مشجعي وعشاق الكرة الإنجليزية نحو ملعب الإتحاد معقل السيتيزن، الذي يحتضن المباراة التي يقابل فيها مانشستر سيتي نظيره ليدز يونايتد وجها لوجه، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، وذلك في إطار فعاليات الجولة السابعة عشر من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع اقتراب موعد انطلاق هذه المباراة تشتد نسبة البحث من قبل جماهير كلا الفريقين للحصول على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مان سيتي ضد ليدز، وفي هذا التقرير الشامل والمفصل نتعرف على موعد المباراة الرسمي كما ننشر القنوات التي تبث هذه المواجهة المنتظرة.

يبحث فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة عن فوزه السابع على التوالي بالدوري، وذلك عندما يستضيف ليدز يونايتد على أرضه، وقدم السيتي أداء مميز وقوي على ملعبه هذا الموسك، كما حافظ على نظافة شباكه، ويتخلف بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، يمتلك حامل اللقب مان سيتي فرصة جيدة من اجل توسيع فارق النقاط، لذلك سيسعى بكل قوة للإنتصار في هذه المباراة.

على الجانب الآخر، فريق ليدز يونايتد يأتي في المركز الخامس عشر ويمتلك في رصيده 16 نقطة، ويأمل في استعادة مستواه حيث سيخوض المباراة بقوة من أجل تجنب الهبوط هذا الموسم، وتعرض ليدز للخسارة في الجولة الماضية أمام فريق تشيلسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالتأكيد ستكون مباراة صعبة على ليدز لكنه سيحاول على الأقل في الخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحصول على النقاط الثلاث.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم مجانا

يبحث الكثير من المتابعين وعشاق الساحرة المستديرة عن القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد بدون تشفير، وقد وفرها لكم في هذه السطور القناة المجانية التي تعرض هذه المواجهة مجانا، حيث سيتم عرض اللقاء على شاشة قناة ديما سبورت البلغارية Diema Sport Bulgaria HD، ويمكن ضبط القناة على القمر الصناعي الأذري 45.1 والتردد 122600 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000، أو على القمر البلغاري 1.9 والتردد 12418 والاستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنقل مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، وتمتلك قناة بي إن سبورت حقوق البث المباشر والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي، ويمكن استقبال القناة على القمر الصناعي استرا 3A، والتردد 11547 والاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم على استرا

قناة DAZN 1 Espana HD استرا Astra 19.2°E – 10788 V 22000

قناة Canal+ Sport France HD استرا Astra 19.2°E – 12012 V 29700

قناة Sky Sport 1 Deutsch HD استرا Astra 19.2°E – 12032 V 27500

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ضد ليدز يونايتد، اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 10.00 بتوقيت مصر وفلسطين، وفي الساعة 11.00 الرياضة والدوحة وفي الساعة 12.00 بتوقيت أبوظبي.