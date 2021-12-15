نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت مباراة مصر وتونس في كأس العرب والقنوات الناقلة وتاريخ مواجهات الفريقين في المقال التالي
توقيت مباراة مصر وتونس اليوم في إطار مباريات كأس العرب 2021 المقامة في دولة قطر يبحث عنها كل عشاق الكرة العرب، حيث تعتبر تلك هي المباراة المنتظرة لعشاق الكرة المصرية والتونسية، مباراة اليوم هي مباراة النصف نهائي للبطولة العربية، وتُقام على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، وقد اختتم الفريق المصري تدريباته مساء أمس استعداداً للقاء اليوم أمام الفريق التونسي، نتابع معكم من خلال موقعكم “ثقفني” أحدث أخبار مباراة مصر وتونس لنصف نهائي الكأس العربية، وما هو موعد المباراة وكذلك تاريخ مواجهات الفريقين.
توقيت مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس البطولة العربية
من المنتظر أن تُقام المباراة بمشيئة الله اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 في الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساء بتوقيت السعودية وقطر، من المنتظر أن يشارك الحارس محمد الشناوي واللاعب حمدي فتحي في مباراة اليوم بعد تجهيزها للمباراة وخضوعهما لجلسات علاجية استشفائية بعد إصابة كليهما بإجهاد في العضلة الخلفية في المباراة الماضية من مباريات كأس العرب.
القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس اليوم
أعلنت إدارة قناة أون تايم سبورت أنها قد حصلت على حقوق بث مباراة نصف نهائي كأس العرب 2021 بين منتخب مصر والمنتخب التونسي، حيث تبث المباراة اليوم في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة، عبر قناة أون تايم سبورت وأون تايم سبورت إتش دي، وذلك إلى جانب بث المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس المفتوحة وقناة الكأس القطرية.
تاريخ مواجهات مصر وتونس
- 35 مباراة رسمية وودية جمعت فيما بين كل من المنتخب المصري والتونسي، كان للمنتخب التونسي فيها الصدارة حيث حقق الفوز على منتخب مصر في 14 لقاء، بينما استطاع منتخب مصر أن يفوز في 13 لقاء، وحصل الفريقين على التعادل في ثماني مباريات.
- عدد الأهداف التي هزت شباك مصر من المنتخب التونسي كانت 38 هدفاً، بينما حقق المنتخب المصري 36 هدفاً في شباك التونسي.
- معظم نتائج المباريات التي جمعت بين الفريقين كانت 1/0، وتكررت في 13 مباراة.
- آخر لقاء جمع بين منتخب مصر وتونس كان في 16 نوفمبر 2018، وكانت النتيجة ثلاثة أهداف لصالح منتخب مصر مقابل هدفين للتونسي.
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