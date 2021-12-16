موعد مباراة الهلال والنصر اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة الهلال ضد النصر اليوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يأمل الهلال حامل اللقب في استعادة المسار الصحيح، والعودة للانتصارات بعد التعادل الأخير، ليواصل المنافسة على صدارة الترتيب مع الاتحاد، الشباب، وضمك، وهو نفس الحال مع فريق النصر الساعي لتناسي خسارته الأخيرة والتقدم للمربع الذهبي في ظل تواجده حالياً في المركز السابع في جدول الترتيب، وينطلق موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الثالثة وربع مساءاً بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال في مواجهة النصر في قمة كروية يأمل فيها الزعيم بطل آسيا تحقيق فوز غائب عن طيات الفريق، منذ تمكنه من نيل لقب دوري أبطال آسيا بالفوز في المباراة النهائية على حساب فريق يوهانج الكوري الجنوبي بهدفي الدوسرءي، وماريغا لينفرد بالرقم القياسي في تحقيق البطولة برصيد أربع ألقاب، ولكن منذ ذلك الحين فشل رفاق غوميز في تحقيق الفوز في مبارتين بالدوري، حين تعادل مع أبها بهدف لكل فريق سجله ماريغا قبل أن يعادل سعد بقير النتيجة لصاحب الأرض، ثم تعادل على ملعبه مع الفيحاء سلبياً ليحقق تعادله السادس ويصل رصيده إلى 21 نقطة من خوض 11 مباراة.

النصر لا يختلف وضعه كثيراً عن الهلال، فمنذ خسارة العالمي ضد الزعيم في نصف نهائي دوري أبطال آسيا بهدفين مقابل هدف لم يتمكن سوى من تحقيق فوز وحيد في ست مباريات خاضها في الدوري كان ضد الأهلي بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل في مبارتين، وتلقى الخسارة في ثلاث مباريات ضد الإتفاق بهدف نظيف، ضد الشباب بنفس النتيجة، وأخيراً في الجولة الماضية خارج ملعبه ضد الطائي بهدفين سجلهما ماليلي، وغوميز مقابل هدف وحيد سجله فينسيت أبو بكر، ليواصل فقدان النقاط، ويتجمد رصيده عند 17 نقطة من 12 مباراة.

جدول ترتيب الدوري السعودي الآن

موعد مباراة الهلال والنصر اليوم

الخميس 16 ديسمبر 2021.

3:15 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، والعراق.

2:15 توقيت مصر.

1:15 توقيت الجزائر، والمغرب، وتونس.

4:15 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والنصر