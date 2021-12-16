نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم.. الريدز في مهمه سهلة بقيادة محمد صلاح في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم ، وذلك من خلال رصد متابعة مستمرة وتغطية كاملة لمجريات المباراة التي ستقام على ملعب أنفيلد واحدة من مباريات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولعل الكثير من محبي وعشاق كرة القدم في كل مكان ومتابعي وعشاق النجم المصري محمد صلاح سيتابعون ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وهذا ما سنعمل على تقديمه ورصده لكم أسفل هذا المقال، هدف محمد صلاح في نيوكاسل يونايتد اليوم فكونوا معنا.

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

نتيجة أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم ، يستضيف رفاق محمد صلاح الأخير وهو متواجداً في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 37 نقطة متأخراً عن المتصدر مانشستر سيتي الذي يحتل المركز الأول من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 41 نقطة.

نتيجة أهداف ليفربول ونيوكاسل يونايتد الآن

الريدز 0 نيوكاسل 0

بينما سيدخل فريق نيوكاسل يونايتد ملعب أنفيلد لمقابلة ليفربول بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وهو متواجداً في المركز التاسع عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 10 نقاط، وبذلك يتضح لنا ولكم فارق النقاط الكبير بينه وبين الريدز رفاق محمد صلاح بـ27 نقطة.

ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وتنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم الخميس الموافق 16-12-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس ليبيا ، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية وعمان الأردن، بينما ستنطلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي الإمارات.

قراءنا الكرام محبي وعشاق الريدز ليفربول الإنجليزي والملك المصري الكبير محمد صلاح هداف الدوري الإنجليزي التاريخي، سنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الشوط الأول والثاني اليوم في الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك وقت انطلاق المباراة حسب التوقيت المقرر لها، فكونوا معنا ويُمكنكم الاحتفاظ بهذه الصفحة والرجوع إليها وقت انطلاق المباراة تجدون نتيجة أهداف مباراة ليفربول نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز.