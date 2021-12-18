makani.com منصة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح بكاس خادم الحرمين 1443 القنوات الناقلة

makani.com منصة حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح السعودي التي تم الإعلان عنها عبر منصة حجز تذاكر المباراة على موقع فريق نادي الاتحاد الإلكتروني، حيث تقام المباراة في إطار مباريات كاس خادم الحرمين الشريفين والذي تتنافس عليه الفرق السعودية منذ انطلاق الموسم الكروي الجديد، وقد قامت منصة مكاني بطرح تذاكر حجز حضور المباراة المباراة، وبلغت أعداد التذاكر التي تم حجزها حتى صباح السبت حوالي 3000 تذكرة ويتابع الراغبين في تشجيع ناديهم الحجز الإلكتروني لحضور المباراة.

ويعتبر نادي الاتحاد السعودي من أكبر النوادي في المملكة على الإطلاق ويقوم بمنافسة الفرق الكبرى من الفرق السعودي التي تتنافس في المباريات المحلية وأيضا البطولات الخليجية، مثل فريق الهلال وفريق النصر والأهلي وغير ذلك، ويعتبر من أكبر النوادي وفريقة يعتبر من الفرق الكبيرة التي تستحوذ على تشجيع الفئات الكبيرة من الشعب السعودي، وبعد أن قامت وزارة الرياضة بعودة الجماهير من جديد إلى المدرجات لتشجيع فرقهم الرياضية بعد انحصار الوضع الوبائي للبلاد قامت الجماهير بمتابعة منصات حجز التذاكر الإلكترونية لتشجيع فرقهم المحببة من الملعب لما في ذلك من حماسية كبيرة ورفع للروح المعنوية للفريق وتشجيعه على الفوز.

مباراة الاتحاد والفتح في مباريات كاس خادم الحرمين الشريفين

يخوض كل من فريق الاتحاد والفتح السعودي المباراة الكبيرة والهامة من مباريات كاس خادم الحرمين الشريفين في الدور الستة عشر مساء الاثنين لموافق 20 ديسمبر 2021 وسط توقعات كبيرة للفريقين، حيث يعتبر فريق الفتح من الفرق الكبيرة التي تنافس بقوة في المباريات بالموس الكروي الجديد، ويعتبر فريق الاتحاد من الفرق العملاقة التي لا يستهان بها في المواجهات، وبذلك يتوقع الجماهير مباراة حماسية كبيرة ويسعى مشجعي كلا الفريقين إلى حضور المباراة لرفع الروح المعنوية لفرقهم وتحفيزهم على الفوز، ويخشى الاتحاد أن يفقد تاريخه العريق بخسارة الأهداف أمام نظيره الفتح بينما يتطلع الفتح للفوز على الفريق الكبير ولو بفارق بسيط والذي سيتم تسطيره في تريخه الكروي الحديث وانجازاته في الدوري السعودي وكاس خادم الحرمين.

ميعاد وتوقيت مباراة الاتحاد والفتح

المباراة مباراة الاتحاد والفتح البطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد والتوقيت الاثنين 20 ديسمبر 2021 الملعب ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء القنوات الناقلة قنوات SSC

تمام الساعة 17:35 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 18:35 دقيقة بتوقيت القاهرة.

تمام الساعة 19.35 دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

المباراة الموعد المقرر لها القنوات الناقلة اسم الملعب الاتحاد – الفتح الاثنين 20-12-2021

17:35 بتوقيت المملكة SSC

شاهد VIP ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح إلكترونيا

يقوم نادي الاتحاد في الأغلب بطرح تذاكر المباريات التي يشارك فيها بينما تقوم منصة مكاني الإلكترونية الآن بطرح التذاكر والذي يتم بالخطوات التالية: