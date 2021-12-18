نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة السبت لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس العرب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر الجماهير العاشقة للساحرة المستديرة كرة القدم موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة في كأس العرب قطر 2021، والمقرر لها اليوم السبت الموافق 18\12\2021، حيث يلتقي المنتخبين اليوم على استاد 974 لتحديد المركزين الثالث والرابع، وسوف نستعرض معكم فيما يلي موعد المباراة وما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر وكافة التفاصيل الخاصة بالمباراة عبر موقعكم المميز “ثقفني”.

يدخل منتخب مصر المباراة برغبة قوية في الفوز وإنهاء البطولة بشكل مميز، وتعويض خسارته في مباراة نصف النهائي أمام تونس بهدف قاتل في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، هدف بنيران صديقة عن طريق رأسية وسط ملعب الفراعنة عمرو السولية، يسعى كيروش ورفقائه نحو الفوز بالمباراة والحصول على المركز الثالث بالبطولة، وإهداء الفوز للجماهير الحزينة بسبب خسارة المنتخب ضد تونس والتي كانت تأمل في الوصول إلى نهائي كأس العرب قطر 2021.

في المقابل يسعى منتخب قطر نحو الفوز بالمباراة وتقديم عرض قوي ضد الفراعنة، وإنهاء البطولة بمستوى قوي والحصول على المركز الثالث، جدير بالذكر أن المنتخب العنابي قد خسر أمام نظيره الجزائري في نصف نهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة وأداء مميز من قبل المنتخبين، يسعى العنابي في توديع البطولة بتقديم مباراة قوية أمام الفراعنة، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية وسريعة وممتعة بين المنتخبين.

موعد مباراة مصر وقطر والقنوات الناقلة

يحتضن استاد 974 المونديالي أحداث مباراة مصر القادمة في كأس العرب قطر 2021 ضد قطر. مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. والتي سوف تنطلق اليوم السبت الموافق 18\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

12:00:- الثانية عشرة ظهراً موعد مباراة مصر وقطر بتوقيت مصر.

11:00:- الحادية عشرة ظهراً موعد مباراة مصر وقطر بتوقيت الجزائر.

13:00:- الواحدة ظهراً بتوقيت قطر والسعودية والعراق والبحرين والكويت والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان واليمن.

14:00:- الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وقطر في كأس العرب قطر 2021. سؤال تردد كثيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محرك البحث جوجل. وكما هو معروف فإن شبكة قنوات بي إن سبورت هي المالكة لحقوق نقل المباراة. لذلك سيتم نقل المباراة عبر شاشتها وعبر قناة الكأس القطرية. وقد أعلنت إدارة قنوات beIN عن نقل مباريات البطولة مجاناً وسوف يتم نقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD1.

beIN Sports HD2.

Alkass One HD.

تشكيل الفراعنة المتوقع

من المتوقع أن يبدأ كيروش المدير الفني للفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع أحمد فتوح وأحمد حجازي والونش وأكرم توفيق، وفي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وفي الهجوم محمد شريف وزيزو وأحمد رفعت.

تشكيل العنابي المتوقع

حراسة المرمى سعد الشيب، الدفاع همام الأمين وبسام الراوي وإسماعيل محمد عبد الكريم حسن وبوعلام خوخي، الوسط عبد العزيز حاتم وحسن الهيدروس وبوضياف وأكرم عفيف، الهجوم المعز علي.