نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة الأحد 19\12\2021 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وتوتنهام القادمة من أهم المواعيد الرياضية، ويبحث عشاق الساحر المستديرة عن موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري، والمقرر له اليوم الأحد الموافق 19\12\2021، حيث يستضيف استاد توتنهام هوتسبر مباراة ليفربول ضد توتنهام، وذلك لحساب الجولة ال18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني سوف نقوم بتغطية إخبارية شاملة عن المباراة، من حيث الموعد وتشكيل الفريقين وترتيب الدوري الإنجليزي فتابعونا.

يدخل ليفربول المباراة ساعياً نحو الفوز وباحثاً عن الثلاث نقاط، والوصول إلى النقطة 43 ومحاولة انتزاع الصدارة من المان سيتي، صاحب المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن الريدز، حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 40 نقطة جمعهم من 17 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة، ويمتلك الليفر بقيادة نجمه العربي والعالمي محمد صلاح أقوى هجوم في البريميرليج برصيد 48 هدف، لذلك يسعى المدير الفني للريدز يورجن كلوب لاستغلال الحالة الفنية الممتازة التي عليها لاعبوه وتحقيق الفوز بالمباراة.

في المقابل يسعى أصحاب الأرض والملعب توتنهام إلى الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط، وإيقاف قطار الريدز المنطلق بقوة نحو قمة البريميرليج، يحتل توتنهام المركز السابع برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، فقد استطاع تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط في 8 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية وممتعة وسريعة، مباراة تتسم بالندية والرغبة في تحقيق الانتصار من كلا الفريقين.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام

يحتضن استاد توتنهام هوتسبر أحداث مباراة ليفربول اليوم في الدوري ضد توتنهام، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 19\12\2021، وذلك لحساب الجولة ال18 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وسوف تنطلق أحداث المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

19:00:- السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر والبحرين والكويت والأردن وفلسطين ولبنان.

20:30:- الثامنة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورت حقوق نقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في الدول العربية وشمال أفريقيا، لذلك سوف يتم نقل مباراة ليفربول ضد توتنهام على القنوات التالية:

beIN Sports 1 HD Premium.

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام هو المعلق الجزائري المميز حفيظ دراجي.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 17 13 2 2 21 9:40 31 41 2 ليفربول 17 12 4 1 21 13:48 35 40 3 تشيلسي 17 11 4 2 21 12:39 27 37 4 آرسنال 17 9 2 6 21 22:23 1 29 5 وست هام يونايتد 17 8 4 5 21 21:28 7 28 6 مانشستر يونايتد 16 8 3 5 22 24:26 2 27 7 توتنهام هوتسبير 14 8 1 5 24 17:16 -1 25 8 وولفرهامبتون 17 7 3 7 21 14:13 -1 24 9 ليستر سيتي 16 6 4 6 22 27:27 0 22 10 أستون فيلا 17 7 1 9 21 25:23 -2 22 11 كريستال بالاس 17 4 8 5 21 24:24 0 20 12 برينتفورد 16 5 5 6 22 22:21 -1 20 13 برايتون 16 4 8 4 22 17:14 -3 20 14 إيفرتون 17 5 4 8 21 29:21 -8 19 15 ساوثهامتون 17 3 8 6 21 26:16 -10 17 16 ليدز يونايتد 17 3 7 7 21 32:17 -15 16 17 واتفورد 16 4 1 11 22 31:21 -10 13 18 بيرنلي 15 1 8 6 23 21:14 -7 11 19 نيوكاسل يونايتد 17 1 7 9 21 37:18 -19 10 20 نورويتش سيتي 17 2 4 11 21 34:8 -26 10

بطاقة المباراة