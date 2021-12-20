نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والفتح والقنوات الناقلة اليوم الإثنين 20\12\2021 في كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والفتح القادمة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق 20\12\2021، حيث يستضيف استاد مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية أحداث مباراة الاتحاد والفتح اليوم في كأس الملك، وذلك لحساب مباريات دور الستة عشر، مباراة ينتظرها عشاق الناديين الكبيرين، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز، بتوفير تغطية إخبارية شاملة عن المباراة من حيث الموعد، والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

يدخل الاتحاد المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز وتخطي عقبة الفتح اليوم في دور ال16 وبلوغ دور ال8، لذلك استعد الاتحاد بقوة لهذه المباراة، يقدم الاتحاد مستوى متميز هذا الموسم، حيث يحتل صدارة الدوري السعودي للمحترفين، لذلك يسعى العميد لمواصلة نجاحاته، كما يسعى مديره الفني لاستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للاعبيه لتخطي عقبة الفتح.

في المقابل يدخل الفتح المباراة ساعياً نحو تحقيق مفاجئة كبيرة بإقصاء العميد من كأس الملك السعودي. وتخطي عقبة دور ال16 ومواصلة حلم تحقيق لقب كأس الملك. رغم المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفتح في الدوري السعودي لكن مباريات الكأس لها حسابات أخرى. جدير بالذكر أن الفتح يحتل المركز ال12 برصيد 13 نقطة من 12 مباراة. لذلك يسعى لعودة روح الانتصارات من جديد من خلال مباراته ضد الاتحاد.

موعد مباراة الاتحاد والفتح

يحتضن ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية مباراة الفتح والاتحاد كأس الملك السعودي. والمقرر لها اليوم الإثنين الموافق العشرون من شهر ديسمبر الحالي. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

14:35:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

16:35:- بتوقيت القاهرة.

17:35:- بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين، لذلك سوف يتم نقل مباراة الاتحاد والفتح وكذلك مباراة الهلال والرائد عبر شاشتها وبالتحديد عبر قناة ssc5 hd،sd ومعلق مباراة الاتحاد والفتح هو المعلق المتميز راشد الدوسري.

ترتيب الأندية التي حققت كأس الملك السعودي