موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي كأس السوبر الأفريقي 2021 والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، في كأس السوبر الأفريقي 2021. والقنوات الناقلة على شاشات قناة بي ان سبورت بجودة HD. تعرف على موعد المباراة بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

وذلك لمشجعين كرة القدم في الوطن العربي. وذلك حيث يبحث الملايين عن تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة كأس السوبر الأفريقي المنتظرة على استاد أحمد بن علي ، غرب الدوحة.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

أما أهم التفاصيل والاخبار عن موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2021. التي سوف تقام المباراة غدا الأربعاء بتاريخ 22 ديسمبر 2021.

وذلك في استاد أحمد بن علي بقطر وذلك في مباراة كأس السوبر الإفريقي. حيث يشارك النادي الأهلي المصري فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا بـفارق 7 ألقاب من أصل 9 مباريات.

خاصة بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وذلك بمشاركة النادي الأهلي المصري في كأس السوبر الافريقي. حيث سيلعب الرجاء المغربي في المباراة بصفته بطل الكونفدرالية الأفريقية.

وتبدأ صافرة موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي . في الساعة 7 مساء في القاهرة وليبيا ، و الساعة 6 بتوقيت الدار البيضاء ، 9 مساءا في الإمارات العربية المتحدة ، و 8 مساءا في المملكة العربية السعودية وقطر.

القنوات النقالة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي

أعلنت beIN SPORTS أنها القناة الناقلة لمباراة الأهلي في كأس السوبر الإفريقي 2021. والتي تبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الافريقي. حيث تمتلك حق بث بطولة كأس السوبر الافريقي، ومنها مباراة النادي الأهلي ضد الرجاء المغربي.

وذلك يوم الأربعاء المقبل 22 ديسمبر 2021. حيث تم اختيار المعلق التونسي عصام الشوالي من قلب ملعب أحمد بن علي . شرق العاصمة الدوحة وذلك للتعليق على موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي.

حيث تقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي يوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 على الملعب القطري أحمد بن علي الريان في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.

تغير الشوالي معلق لقاء الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي

غيرت وفاة والد عصام الشوالي في تونس ، المعلق الرياضي لـ Leg Sports ، المعلق على مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي في قطر 2021 الأربعاء المقبل.

حيث أعلن المعلق الرياضي عصام الشواري عن وفاة والده في تدوينة على صفحته الرسمية اليوم ، إثر مرض والدة ووفاته ولم يتمكن من استكمال التعليق في بطولة كأس العرب.

في غضون ساعات من وفاة والد الشوالي ، ستعلن قناة بي ان سبورت عن تغيير معلقين المباراة. وذلك لأنه يصعب على الشوالي التعليق على المباراة في ظل هذه الظروف.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الأفريقي 2021

موعد المباراة الساعة السادسة في المغرب والجزائر وتونس. الساعة 8 مساءً بتوقيت السعودية وقطر ويبدأ استوديو التحليل الساعة 6 مساءً.

يركز النادي الأهلي على التحضير لمباريات الرجاء المغربي من خلال إدارة البرامج التدريبية والفنية التي طورها الفريق الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيمان من جنوب إفريقيا.

الخاتمة

قدمنا لكم زوارنا الكرام من خلال هذا المقال على موقع “ثقفني” أهم التفاصيل عن موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي كأس السوبر الأفريقي 2021 والقنوات الناقلة.