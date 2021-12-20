نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة الثلاثاء 21\12\2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والاتفاق في كأس الملك والقنوات الناقلة، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، حيث يلتقي النصر والاتفاق في دور ال16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 21\12\2021، حيث يستضيف استاد مرسول بارك أحداث المباراة المرتقبة، مباراة ينتظرها الملايين من عشاق الناديين داخل المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نقوم بتغطية شاملة لكافة تفاصيل المباراة، من حيث موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

يدخل النصر المنتشي بالفوز على غريمه وجاره الهلال في الدوري بهدفين دون رد المباراة برغبة قوية في تحقيق الفوز، وتخطي عقبة دور ال16 أمام الاتفاق، يسعى النصر للفوز بالمباراة واستغلال الروح المعنوية للاعبين بعد الفوز على الهلال في الدوري، يقدم النصر آداء رائع هذا الموسم لذلك تطمح جماهيره بالفوز بالكأس الغالية في هذه النسخة.

بينما يسعى الاتفاق نحو تحقيق مفاجئة بالفوز على النصر والوصول إلى دور الثمانية، يقدم الاتفاق مستوى جيد حتى الآن في الدوري، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ويسعى للفوز بالمباراة والاستمرار في البطولة وتحقيق الانتصار والمفاجئة، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية وممتعة ومثيرة بين الفريقين.

موعد مباراة النصر والاتفاق

يحتضن استاد مرسول بارك أحداث مباراة النصر ضد الاتفاق القادمة في الكأس، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 21\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

14:30:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

15:30:- الثالثة ونصف مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

16:30:- الرابعة ونصف مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

17:30:- الخامسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا وقطر واليمن والبحرين والكويت والأردن وفلسطين ولبنان.

18:30:- السادسة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتفاق في كأس الملك، سؤال يبحث عن إجابة وكما هو معروف فإن شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية هي المالكة لحقوق نقل مباريات بطولة كأس الملك، كما أنها هي المالكة لحقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين والعديد من البطولات الأخرى، لذلك سوف يتم نقل المباراة عبر القنوات SSC الرياضية السعودية.

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