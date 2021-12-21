نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء القمة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي 2021 الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي يستعد فريق الأهلي المصري بقيادة المدير الفني الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لخوض مباراة هامة وقوية أمام نظيره فريق الرجاء المغربي في اطار منافسات بطولة السوبر الافريقي 2021، وهي المباراة القوية التي ينتظرها الفريقين لتحديد صاحب لقب هذه النسخة القوية التي يشارك بها فريق كرة القدم الأول للنادي الأهلي المصري بصفته الحاصل على لقب بطولة دوري ابطال افريقيا، النسخة الماضية للمرة الثانية على التوالي، أما عن فريق الرجاء المغربي فقد حصل على لقب بطولة الكونفدرالية الافريقية بعد تفوق كبير بها، ونستعرض من خلال هذه السطور موعد مباراة الاهلي والرجاء المغربي في بطولة السوبر الافريقي والتعرف على ابرز التفاصيل الهامة عن اللقاء.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي

تستضيف نسخة بطولة السوبر الافريقي التي تجمع بين الأهلي والرجاء المغربي مساء يوم الأربعاء الأراضي القطرية، حيث تقام المباراة من خلال احد الملاعب المونديالية في الدوحة العاصمة القطرية، حيث تقام المباراة من خلال ملعب احمد بن علي المونديالي، وهذا القرار بناء على قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم الذي قرر إقامة المباراة من خلال الأراضي المستضيفة لبطولة كأس العالم النسخة المقبلة 2022 التي حصلت عليها دولة قطر، حيث ينتظر هذه المباراة القوية الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم في جميع انحاء قارة افريقيا، فنجد ان رغبة النادي الأهلي المصري قوية لاقتناص هذا اللقب والحصول على اللقب الثامن في تاريخه للبطولة القوية بطولة السوبر الافريقي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في السوبر الافريقي

وقد اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم رسميا عن الموعد الرسمي المقرر به انطلاق المباراة القوية التي تجمع بين الأهلي والرخاء المغربي في اطار منافسات بطولة كأس السوبر الافريقي 2021، حيث تقام المباراة رسميا مساء يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر ديسمبر، على أن يعلن حكم المباراة صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت المغرب، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتي تمثل مباشرة من خلال شاشة قناة بي ان سبورت الفضائية الحاصلة رسميا على حقوق نقل المباراة.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الرجاء المغرب في كأس السوبر الإفريقي

اللاعب محمد الشناوي فى حراسة المرمى

واللاعب أكرم توفيق وياسر إبراهيم وبدر بانون وعلى معلول فى الدفاع

اللاعب عمرو السولية وأليوديانج وحمدي فتحي فى وسط الملعب

واللاعب محمد شريف ومحمد مجدى أفشه وبيرسى تاو فى الهجوم

قائمة الرجاء في مواجهة الأهلي فى كأس السوبر الأفريقي

القنوات الناقلة السوبر الافريقي 2021

قامت شبكة قنوات بي إن سبورت بالإعلان عن نقلها تعهدها لنقل أحداث مباراة كأس السوبر الإفريقي لموسم 2021، حيث تغطي قنوات بين سبورت منطقة جميع أنحاء الوطن العربي ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بشكل مجاني وسوق يتم نقل مباراة السوبر عبر قناة الأولى BeIN sports HD 1.

وسنتابع معكم خلال الساعات التالية اخبار مباراة السوبر الافريقي 2021 فتابعونا.