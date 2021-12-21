موعد مباراة التعاون والطائي اليوم 12/21/2021 فى الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة موعد مباراة التعاون والطائي تقام مباراة التعاون والطي في المرحلة النهائية لسعر كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث سيدرك فريق التعاون مدى سهولة مهمته في هذا الدور النسخة الحالية من كأس الملك عندما يلتقي نظيره المتواضع الطائي مساء الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 على أرض الملعب بريدة الملك عبد الله.

قبل المواجهة المرتقبة بين التعاون والطائي، يحتل التعاون حالياً المرتبة الخامسة عشرة في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، أي في منطقة الهبوط، برصيد 11 نقطة من 13 جولة جمعت بعد. الفوز في مباراتين فقط والتعادل في خمس.

في المقابل خسر ست مباريات أمام مرارة الهزيمة، ويعيش الطائي في سيناريو مشابه رغم أنه يحتل المركز الرابع عشر في الترتيب برصيد 13 نقطة من 13 جولة حققها بالفوز بأربع مباريات وتعادل واحدة فقط لكنه تعرض للخسارة في ثماني مباريات أخرى.

آخر أنباء التعاون قبل نهائي كأس خادم الحرمين

التعاون بحاجة ماسة إلى هذه المباراة للتعويض عن كل ما حدث من خطأ في بطولة الدوري السعودي للمحترفين حتى الآن تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان. إنه يؤكد درجة تقاعس جميع اللاعبين والجهاز الفني، لكنه يظهر أيضًا أنه يمكن تلبية الرغبات من أجل تجنب وقوع كارثة لبقية الموسم.

آخر الأخبار من الطائي قبل المباراة ضد التعاون

أما الطائي، في المقابل، فلا يتعرض لأي ضغوط لأنه تمت ترقيته مؤخرًا إلى كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعوديين، مما يعني أنه إذا هبط مرة أخرى، فلن يتحمل المسؤولية، وهذا لا يعني أنه يريد البقاء مع الكبار لموسم آخر ومن أجل القيام بذلك، يجب أن يبدأ في تحقيق المزيد من الانتصارات في مسابقة كأس الملك هذه من أجل تعزيز معنوياته في التجارب المقبلة.

موعد مباراة التعاون والطائي

وتقام مباراة التعاون والطي، اليوم، على استاد الملك عبد الله على أرض سعودية، ضمن منافسات الأسعار النهائية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

حسب توقيت المملكة العربية السعودية الساعة السادسة مساءً.

وبحسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، فإن الساعة السابعة مساءا.

حسب توقيت الجمهورية العربية المصرية الساعة الخامسة مساءا.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون والطائي

ستذاع مباراة التعاون ضد الطائي على الهواء مباشرة حصريا على القناة الرابعة المشفرة SSC SPORT HD، وكذلك تطبيق VIP Shahid عبر الإنترنت، وقناة SSC SPORT SD الرابعة المجانية، مع المعلق السعودي عبدالله الغامدي.

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