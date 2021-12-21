موعد مباراة أهلي جدة والفيصلي اليوم 12/21/2021 فى الدوري السعودي

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عمر شويل - جدة موعد مباراة أهلي جدة والفيصلي يوفر موقع “ثقفني” تغطية مباشرة لكم، قرائنا، لتستمتع بمشاهدة مباراة الأهلي والفيصلي التي ستقام مساء الثلاثاء 21 ديسمبر 2021، ضمن فعاليات برنامج خادم الحرمين الشريفين. بطولات كأس الحرمين.

بعد عودة حارس المرمى الأول محمد العويس وصانع الألعاب الكرواتي فيليب براداريتش من إصابة، سيلعب الأهلي جدة هذه المباراة مع جميع لاعبيه.

ويأمل الأهلي في منع حدوث أي مفاجآت ضد الفيصلي، الذي يضم مجموعة موهوبة من اللاعبين في صفوفه، مما يجعل هذه المنافسة جديرة بالاهتمام، في المقابل يحاول الفيصلي تجاوز الأهلي ليواصل الفريق الفائز بالنسخة السابقة من الكأس مشواره في النسخة الجديدة.

موعد مباراة أهلي جدة والفيصلي

ويلعب الأهلي ضد الفيصلي في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء 21 ديسمبر، ويواجه الأهلي الفيصلي غدا الثلاثاء الساعة 5:25 مساء بالتوقيت المحلي والساعة 6:25 مساءً. في مكة المكرمة.

ما القنوات التي ستنقل مباراة كأس الملك بين الأهلي والفيصلي؟

وستنقل مباراة كأس خادم الحرمين بين الأهلي والفيصلي على الهواء مباشرة عبر القنوات الرياضية السعودية “إس إس سي سبورت” وهي المذيع الوحيد للمسابقات المحلية.

ستنقل مباراة كأس خادم الحرمين الشريفين بين الأهلي والفيصلي على الهواء مباشرة عبر SSC SPORT 5HD مع المعلق حماد العنزي.

تشكيل الأهلي المتوقع

محمد الربيعي

أليوسكي – عبد الباسط هندي – دانكلير بيريرا – حمدي النقاز

على الأسمري – فيليب برادرايتش

عبد الرحمن غريب – محمد المجحد – الحسن نداو

عمر السومة

وتأهلت فرق الشباب والهلال والاتحاد والباطن إلى ربع النهائي بعد فوزها على ضمك (5-0) والرائد (2-0) والفتح (3-2) والحزم. (1 – 0)، على التوالي، في جولة السعر النهائية.

أهلي جدة

نبدأ تغطيتنا مع مضيف مباراة الليلة، الأهلي، الفريق السعودي الذي عانى تناقض في النتائج على مستوى بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، ويكفي القول إن أهلي جدة يحتل الآن المركز التاسع في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بعد 13 جولة.

إنه مركز لا يليق بالفريق الذي فاز بثلاثة ألقاب في الدوري السعودي ويحتل المرتبة الخامسة في قائمة الأندية التي فازت باللقب المحلي أكثر المرات، وفاز الأهلي مرتين فقط في الدوري السعودي هذا الموسم، على حساب الطائي (2-1) ثم الباطن (1-0)، فيما خسر مرتين أمام أبها (0-2) و- نصر (1-0). (1-2). وهي مرتبطة بالزعيم بطريقة مواتية (1-1).

ويتمتع الأسود بتوازن ألقاب هائل على مستوى كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيحتاجون إلى أربع مواسم على الأقل للتعويض عن ذلك، مع 13 لقبا في كأس الملك وخمسة مراكز الوصيف، يحتل الفريق المرتبة الأولى بين الأندية السعودية من حيث ألقاب كأس الملك.

و جاء لقب الأهلي الأخير في 2016، عندما توج بكأس السعودية بعد تغلبه على النصر في مباريات إضافية (2-1)، وسجل المهاجم السوري عمر السومة الهدفين للفريق.

نادي الفيصلي

في المقابل، يبدأ الفيصلي حملته في خادم الحرمين الشريفين، حيث يحمل اللقب منذ الموسم الماضي، بمباراة صعبة ضد الأهلي، ويرغب الفيصلي في تكافؤ الفرص بين فريقي الاتفاق والوحدة في البطولات، ولكل منهما لقبين.

تكاد تكون نجاحات العنابي سدير غير مسبوقة على المستوى المحلي، حيث فاز الفريق بثلاث مباريات فقط في الدوري السعودي على مدار جولات البطولة الـ13، وفي مباراة اليوم، يحتل الفيصلي المركز العاشر على جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفارق هدف واحد.

وكما ذكرنا سابقاً، فإن الفريق لديه لقب واحد فقط في كأس الملك السعودي، والذي فاز به الموسم الماضي على حساب التعاون بعد فوزه بالمباراة النهائية (3-2) في مايو، كما احتل الفيصلي المركز الثاني في البطولة مرة واحدة، وخسر في النهائي أمام الاتحاد في موسم 2017/2018 (1-3).

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