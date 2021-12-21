المباراة النارية.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات المفتوحة الناقلة في السوبر الأفريقي

المباراة النارية.. موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي والقنوات المفتوحة الناقلة والتي من المقرر لعبها غدًا الأربعاء الموافق 22 ديسمبر للعام الجاري 2022 وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) وقنوات بي إن سبورتس الرياضية الشهيرة، وستقام المباراة في مدينة الريان غرب مدينة الدوحة عاصمة قطر على ملعب أحمد بن علي الرياضي وذلك بعد تصدر نادي الأهلي المصري صدارة الدوري وفوزه على الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا العام.

القنوات الناقلة لمباراة نادي الأهلي المصري والرجاء المغربي في السوبر الأفريقي

يتم بث مباراة الأهلي المصري والرجاء في بطولة السوبر الأفريقي بحسب إعلان مجموعة قنوات البي إن سبورتس على قناة بي إن سبورتس 1 المفتوحة حيث أن تردد القناة هو:-

تردد القناة : 11054 أفقي.

نوع القمر الصناعي : النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

موعد بث الرجاء المغربي والأهلي على قناة بي إن سبورتس 1

يتم بث المباراة يوم غد الأربعاء الذي يوافق 22 ديسمبر لعام 2021 :-

في الساعة السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

أما بتوقيت دولة المغرب الشقيقة فيتم إذاعة المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت العاصمة المغربية الرباط.

تشكيل الأهلي المصري المتوقع في مبارة الرجاء المغربي غدًا الأربعاء

كشف المدير الفني الأفريقي لنادي الأهلي المصري عن التشكيل المتوقع لفريقه أمام الرجاء في مباراة السوبر الأفريقي يوم غد الأربعاء وجاء التشكيل كالآتي:-

يأتي اللاعب محمد الشناوي في حراسة مرمى الأهلي.

بينما في خط الدفاع يأتي كل من رامي ربيعة، بدر بانون، أكرم توفيق وعلي معلول.

أما في خط الوسط يوجد حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة.

بالنسبة لخط الهجوم فيوجد كل من محمد شريف وبيرسي تاو.

تشكيل الرجاء المغربي ضد الأهلي غدا في بطولة السوبر الأفريقي 2021

أعلن المدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس لنادي الرجاء المغربي عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي غدًا وجاء التشكيل كما يلي:-