نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم الثلاثاء 21\12\2021 والقنوات الناقلة كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والفيصلي اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين، من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، مباراة الأهلي في الكأس ضد الفيصلي يتابعها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، ومن المقرر أن تنطلق مباراة الفيصلي في الكأس ضد الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 21\12\2021، حيث يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل مباراة الأهلي والفيصلي في الكأس، وذلك في الدور ال16 من مباريات كأس الملك 2021.

يدخل الراقي المباراة ساعياً نحو الفوز وإضافة بطولة جديدة تضاف إلى سجل النادي المليء بالبطولات، حيث أن الأهلي السعودي هو أكثر الأندية السعودية حصولاً على كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد حصل على اللقب في 13 مناسبة قبل ذلك، الأهلي صاحب المركز التاسع في الدوري السعودي للمحترفين يسعى لتعويض جماهيره في كأس الملك، وتأمل جماهير الراقي في أن يحصل فريقها على البطولة رقم 14 في الكأس.

بينما يدخل الفيصلي المباراة برغبة قوية في الفوز وعبور محطة الأهلي الصعبة. كما يسعى الفيصلي نحو التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه. حيث أنه لم يتمكن من الحصول على كأس الملك قبل ذلك. يحتل الفيصلي المركز العاشر في الدوري. وهناك تقارب كبير في المستوى الفني للفريقين لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بينهم. مباراة تتسم بالندية والقوة والإثارة والندية والرغبة في تحقيق الفوز والوصول إلى دور الثمانية، جدير بالذكر أنه سوف تقام اليوم العديد من المباريات في الكأس منها مباراة النصر والاتفاق، ومباراة الفيحاء وأبها ومباراة التعاون ضد الطائي، لذلك نحن أمام وجبة كروية دسمة سوف يستمتع بها الجميع.

موعد مباراة الأهلي والفيصلي

يحتضن استاد الأمير عبد الله الفيصل مباراة الأهلي والفيصلي القادمة في الكأس. ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 21\12\2021. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

15:25:- حسب توقيت موريتانيا والتوقيت العالمي جرينتش.

16:25:- الرابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:25:- الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

18:25:- السادسة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية والعراق وسوريا واليمن والكويت وقطر والبحرين والأردن وفلسطين ولبنان.

19:25:- السابعة وخمسة وعشرون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

أبطال كأس الملك

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والفيصلي في الكأس

تمتلك شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حقوق نقل مباريات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كما أن القناة تمتلك حقوق نقل الدوري السعودي للمحترفين والعديد من البطولات الهامة الأخرى، التي تشغل بال المشجع السعودي والعربي، لذلك هناك بحث كبير عن تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الجديد 2021.