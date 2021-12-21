نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السوبر الأفريقي الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة اليوم الأربعاء 22\12\2021 على beIN في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السوبر الأفريقي الأهلي والرجاء تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري كبير، موعد مباراة الأهلي والرجاء في السوبر الأفريقي من أهم المواعيد الرياضية، ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 22\12\2021، حيث يستضيف استاد أحمد بن علي المونديالي في قطر أحداث مباراة الأهلي في كأس السوبر ضد الرجاء المغربي، بطل دوري أبطال أفريقيا وزعيم القارة السمراء الأهلي المصري، يسعى لإضافة بطولة جديدة في سجلاته المليء بالبطولات على حساب الرجاء المغربي.

يدخل المارد الأحمر اللقاء برغبة قوية وأكيدة في الفوز بالمباراة والحصول على كأس السوبر الأفريقي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن حقق الأهلي البطولة 7 مرات قبل ذلك في أعوام (2002 – 2006 – 2007 – 2009 – 2013 – 2014 – 2021)، ولو استطاع الأهلي تحقيق البطولة هذه سوف يصبح أول نادي أفريقي يحصل على كأس السوبر الأفريقي مرتين في عام واحد، جماهير الشياطين الحمر لا تعرف غير الفوز وحصد الألقاب، ويعلم بيتسو موسيماني ورفاقه ذلك جيداً، لذلك سوف يسعى بكل قوة نحو إسعاد جماهيره والرجوع إلى القاهرة حاملاً كأس البطولة.

في المقابل يسعى الرجاء المغربي إلى الفوز بالمباراة وانتزاع الكأس الغالية من قلب استاد أحمد بن علي المونديالي بقطر، تمكن الرجاء المغربي من الحصول على لقب كأس السوبر مرتين قبل ذلك، ويسعى لإضافة البطولة الثالثة وهو أكثر أندية المغرب حصولاً على كأس السوبر، لذلك من المتوقع أن نتابع مباراة قوية ومثيرة ومليئة بالندية والإصرار من كلا الفريقين، مباراة تتسم بالروح القتالية العالية داخل المستطيل الأخضر، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة لقوة الفريقين وامتلاكهم عناصر التفوق.

مباراة السوبر الأفريقي الأهلي والرجاء

التقت الأندية المصرية بنظيرتها المغربية في بطولة السوبر الأفريقي ثلاث مرات. كانت الغلبة للأندية المصرية بالفوز في جميع المناسبات. فقد التقى الزمالك المصري ضد الوداد المغربي وانتهت المباراة بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 3\1 في عام 2003. وجاءت المواجهة الثانية عام 2006 بين الأهلي والجيش الملكي وانتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح، فيما تقابل الأهلي ضد نهضة بركان عام 2021 وفاز الأهلي بهدفين دون رد.

موعد مباراة السوبر الأفريقي

يحتضن استاد أحمد بن علي المونديالي مباراة الرجاء في السوبر ضد الأهلي. ومن المقرر أن تنطلق المباراة اليوم الأربعاء الموافق 22\12\2021. وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

17:00:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:00:- بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

19:00:- بتوقيت مصر وليبيا والسودان.

20:00:- بتوقيت السعودية والعراق وسوريا والبحرين والكويت واليمن وقطر والأردن وفلسطين ولبنان.

21:00:- بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة الأهلي والرجاء

سوف يقوم بالتعليق على مباراة كأس السوبر الأفريقي المعلق التونسي المتميز “رؤوف خليف”.

القنوات الناقلة للسوبر الأفريقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء هي قناة beIN Sports HD1، فهي القناة المالكة لحقوق نقل المباراة.

بطاقة المباراة