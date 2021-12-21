نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة الأهلي والرجاء في كأس السوبر الإفريقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عشاق كرة القدم الأفريقية الوطن العربي بشكل في التعرف على القنوات المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي والتي تتواجد على القمر الصناعي النايل سات المجاني، ليتمكنوا من متابعتها. الحدث حيث تأتي هذه المباراة الهامة التي من المقرر إقامتها في قطر على لقب كأس السوبر الأفريقي، والذي يلعبه النادي الاهلي للعام الثاني علي التوالي بعد أن استطاع الفوز بها العام الماضي، كما استطاع الأهلي المصري أن يفوز ببطولة دوري أبطال افريقيا لعامين متتاليين و صعد لبطولة كأس العالم للأندية حيث استطاع الحصول علي المركز الثالث والميدالية البرونزية، وصعد هذا العام أيضا الي كأس العالم للأندية التي ستقام في شهر يناير المقبل ويستعد الاهلي حاليا للمباراة المنتظرة ضد نادي الرجاء المغربي في قطر.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والرجاء

يبحث عدد من الأشخاص عن القنوات المفتوحة التي سوف تبث مباراة الأهلي المصري والرجاء المغربي في إطار بطولة كأس السوبر الأفريق ، والتي سوف تًلعب على ستاد أحمد بن ملعب علي بالدوحة ومن المنتظر أن تقوم قنوات قنوات بي ان سبورت الرياضية بنقل مباراة السوبر عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وستكون تحديدا علي قناة bein sport HD 1 عبر النايل سات.

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء

سيتم بث مباراة الاهلي المصري ضد فريق الرجاء المغربي عبر قناة bein sport HD التي سوف تكون مفتوحة للجماهير في كل مكان حتي يستطيعوا متابعة المباراة مجاناً وسيكون التردد كالتالي:

القمر الصناعي المصري : النايل سات.

تردد قناة bein sport HD هو : 11013. معدل الاستقطاب: افقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعدا رسمياً لمنهائي كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم، والتي سوف تقام في الدوحة عاصمة قطر، وهي الدولة التي استضافت مباريات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي أقيمت منذ أيام، باشتراك 16 منتخب عربي حيث استطاع المنتخب الجزائري تحقيق لقب البطولة، ويستضيف أيضا مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري بطل دوري أبطال افريقيا، والرجاء المغربي بطل كأس الاتحاد، والمباراة سوف تقام علي ملعب أحمد بن ملعب علي بالدوحة وذلك يوم الأربعاء المقبل الثاني والعشرون من شهر ديسمبر 2022، وستكون في التوقيت التالي: