نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي في نهائي كأس السوبر الافريقي لموسم 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتجه أنظار وقلوب عشاق الكرة الأفريقية الي الدوحة حيث يلتقي فريق النادي الاهلي المصري نظيره نادي الرجاء البيضاوي المغربي، ويستضيف المباراة ملعب احمد بن علي في العاصمة القطريةوذلك في إطار بطولة كأس السوبر الافريقي لموسم2021، ويدخل المباراة فريق القرن الافريقي النادي الاهلي وهو حامل بطل دوري ابطال افريقيا لموسم 2021, كما يدخل فريق نادي الرجاء البيضاوي المباراة وهو حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2021.

تشكيل المباراة المتوقع للاهلي والرجاء

تشكيل الاهلي المتوقع 3/4/3

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

ايمن اشرف، بدر بانون، حمدي فتحي، علي معلول، عمرو السوالية، اليو ديانج، محمد مجدي افشة، اكرام توفيق ، بيرسي تاو، محمد شريف.

تشكيل الرجاء المتوقع 3/3/4

أنيس الزنيتي في حارسة المرمي.

عبد الإله مدكور، جمال حركاس، محمد الناهيري، مروان هدهودي، عمر العرجون، زكريا الوردي، عبد الإله الحافظين.

عدد بطولات كل فريق في السوبر الافريقي

النادي الاهلي المصري

وقد فاز النادي الاهلي المصري ببطولة السوبر الافريقي سبعة مرات في تاريخه محققا رقم قياسي علي مستوي قارة أفريقيا في عدد مرات الفوز بكأس السوبر الافريقي وقد كان آخرها في عام 2020 حيث يعتبر النادي الاهلي حامل لقب السوبر الافريقي والذي يسعى للحفاظ عليه بالحصول عليه مرة أخري، حيث ينافس الأهلي المصري فريق نادي ريال مدريد الإسباني على الفوز بأكثر عدد البطولات القارية بفارق بطولتين مما يزيد من أهمية هذه البطولة بالنسبة لعشاق وجماهير النادي الاهلي المصري الرهيبة.

نادي الرجاء البيضاوي

وقد فاز فريق نادي الرجاء البيضاوي ببطولة السوبر الافريقي مرتين في تاريخه، حيث استطاع الرجاء الفوز باللقب أول مرة في عام 2000, ثم عاد ليحقق بطولة كأس السوبر الافريقي وفاز بها عام 2019, أي بعد تسعة عشر علي حساب فريق نادي الترجي الرياضي التونسي.

ملعب المباراة

وتقام مباراة السوبر الافريقي على ملعب احمد بن علي الرائع بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد مباراة السوبر الافريقي

وتقام مباراة نهائي كاس السوبر الافريقي 2021، في يوم الاربعاء الموافق 22/12/2021 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية، والسادسة مساء بتوقيت المملكة العربية المغربية.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كاس السوبر الافريقي

وسيتم بث مباراة نهائي كاس السوبر الافريقي2021، علي الهواء مباشرة علي قناة بي إن سبورتس hd، والتي تمتلك حقوق البث المباشر.