نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 هو ما بدأ العديد من جماهير كرة القدم في الوطن العربي وإفريقيا بالبحث عنه خلال هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع بدء اقتراب منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF عن بدء بطولة أمم إفريقيا في موعدها بعد أن كان هناك شد وجذب من قبل العديد من الجهات، إلا أن الاتحاد الإفريقي اتخذ في الأخير قراره الرسمي بإقامة كأس أمم إفريقيا 2021.

موعد بطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وكانت بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 من المقرر لها إقامتها في مطلع عام 2021 إلا أنه بسبب انتشار وباء كورونا تم تأجيل كأس الأمم الإفريقية حتى مطلع عام 2022، وهو ما حدده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون في الفترة ما بين التاسع من شهر يناير من العام 2022، وتستمر المنافسات حتى المباراة النهائية والمقرر إقامتها في اليوم السادس من شهر فبراير من العام ذاته.

مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون 24 منتخباً تمكنوا من التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد خوضهم مشوار تصفيات التأهل لهذه البطولة، حيث تم تقسيم هذه المنتخبات إلى ست مجموعات، وتحتوي كل مجموعة أربع منتخبات، وإليكم مجموعات كأس أمم إفريقيا 2021.

المجموعة الأولى: الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر.

الكاميرون، بوركينا فاسو، إثيوبيا، الرأس الأخضر. المجموعة الثانية: السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي.

السنغال، زيمبابوي، غينيا، مالاوي. المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون.

المغرب، غانا، جزر القمر، الجابون. المجموعة الرابعة: نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو.

نيجيريا، مصر، السودان، غينيا بيساو. المجموعة الخامسة: الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الإستوائية.

الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون، غينيا الإستوائية. المجموعة السادسة: تونس، مالي، موريتانيا، جامبيا.

نظام بطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون بنظام المجموعات في الدور الأول من البطولة، ومن ثم يتأهل من كل مجموعة من المجموعات الستة صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات من أصحاب المركز الثالث على مستوى دوري المجموعات، ومن ثم يبدأ دور الستة عشر بنظام خروج المغلوب، وتستمر البطولة بنظام خروج المغلوب حتى نهايتها.

جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2021

وقد ضعنا بين أيديكم جدول مباريات كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي ستنطلق خلال أيام قليلة، حيث ستنطلق منافسات البطولة يوم التاسع من شهر يناير 2022، وإليكم جدول مباريات دوري المجموعات من كأس أمم إفريقيا 2021.

القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021

وكانت شبكة قنوات bein SPORTS قد أعلنت عن نقلها لأحداث منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 عبر قنواتها باللغة العربية، كما أن التليفزيون الجزائري قد أعلن عن شرائه لحقوق مباريات منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا 2021، بالإضافة إلى حقوق نقل بعض مباريات البطولة عبر شاشات التليفزيون الجزائري.