نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الجولة 14 بالدوري السعودي و القنوات الناقلة والمعلق في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى مباراة الهلال القادمة. حيث يتساءل الكثير من متابعى الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2021 – 2021. عن موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في كأس الملك. والتي تأتي ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. حيث ستقام مباراة الهلال القادمة يوم السبت الموافق 25-12-2021. وذلك على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. وفي السياق ذاته يدخل الزعيم هذا اللقاء ضد الفتح بعدما حقق فوزًا ثمينًا أمام الرائد في مواجهته الماضية بالدور السادس عشر. فقد نجح الهلال السعودي في الفوز بهدفين نظيفين بعد الخسارة التي تلقاها أمام النصر في المباراة المؤجلة. وفيما يلي نستعرض معكم موعد مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي و القنوات الناقلة.

فيما تترقب أيضًا جماهير المملكة العربية السعودية مباراة الديربي بين الهلال والنصر القادمة والتي من المقرر أن تكون يوم الرابع عشر من شهر فبراير القادم 2022 في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

متى موعد مباراة الهلال القادمة ؟

نجيب في السطور التالية عن تساؤلكم حول متى موعد مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي. والتي ستكون ضد نادي الفتح يوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021. على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز. حيث يكون موعد المباراة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. في حين سيكون موعد المباراة بتوقيت مصر في تمام الساعة 4:50 مساءً. أما بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 6:50 مساءً.

مباراة الهلال والفتح القادمة في الدوري السعودي

بالرغم من الإخفاقات التي يعاني منها نادي الهلال مؤخرًا. إلا أنه يسعى في مباراته القادمة ضد الفتح في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. لاستكمال ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية بهدف استعادة مكانته بصدارة جدول ترتيب دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. والذي يتواجد فيه حاليًا بالمركز الرابع وذلك برصيد 21 نقطة بعدما لعب إثنى عشر مباراة. في حين يأتي نادي الفتح السعودي في المركز الثاني عشر من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة.

مباراة الهلال القادمة

وبعد التعرف على تفاصيل مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي. نشير إلى أن الزعيم استأنف بالأمس تدريباته الجماعية بمقر النادي بعدما حصل لاعبو الفريق على راحة سلبية خلال يوم الثلاثاء الماضي. حيث شارك اللاعب “سالم الدوسري” في المران الجماعي لنادي الهلال بعدما انتهى من برنامج الرعاية الصحية إثر تعرضه للإصابة في عضلة الفخذ.

تفاصيل بطاقة مباراة الهلال والفتح القادمة في دوري كأس الملك

المباراة مباراة الهلال ضد الفتح البطولة الجولة الرابعة عشر من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد والتوقيت يوم السبت الموافق 25-12-2021 الساعة : 5:50 مساءً بتوقيت الممكلة العربية السعودية

والساعة : 4:50 مساءً بتوقيت مصر

الساعة : 6:50 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة الملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز القنوات الناقلة قناة SSC 1 السعودية الرياضية

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح القادمة

تذاع مباراة الهلال والفتح القادمة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي على قناة SSC 1 HD. من خلال التردد التالي للقناة.

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة الهلال القادمة

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة الهلال والفتح القادمة على قناة SSC الرياضية عربسات

التردد : 12418 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ : 4/3

معلق مباراة الهلال والفتح القادمة

من المقرر أن يكون معلق مباراة الهلال والفتح القادمة في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. هو المعلق الرياضي “فهد العتيبي”.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الهلال والفتح

الترتيب النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه GD نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 23 8 15 26 2 الشباب 13 7 4 2 23 11 12 25 3 ضمك 13 7 4 2 20 15 5 25 4 الهلال 12 5 6 1 16 12 4 21 5 النصر 13 6 2 5 21 16 5 20 6 الفيحاء 13 5 4 4 13 11 2 19 7 الرائد 13 5 3 5 20 20 0 18 8 الاتفاق 13 4 4 5 18 22 -4 16 9 الفيصلي 12 3 6 3 12 13 -1 15 10 الأهلي 13 3 6 4 15 16 -1 15 11 أبها 13 4 2 7 14 23 -9 14 12 الفتح 12 3 4 5 15 16 -1 13 13 الباطن 13 3 4 6 10 15 -5 13 14 الطائي 13 4 1 8 11 20 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 21 27 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 9 16 -7 11

جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي

يأتي في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر بـ 9 أهداف. فيما يليه بعد ذلك أوديون إيجالو لاعب نادي الشباب بـ 9 أهداف أيضًا. ويأتي بعد ذلك لياندر تاوامبا لاعب نادي التعاون بـ 9 أهداف. ورومارينيو لاعب نادي الاتحاد بـ 8 أهداف. وإيميليو زيلايا – لاعب نادي ضمك بـ 8 أهداف.