موعد مباراة الهلال والفتح اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

تنطلق مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين اليوم السبت الموافق 25 ديسمبر 2021، حيث يقام ثلاث مباريات قوية يلعب فيها الفيحاء على ملعبه مع ابها، ويلتقي فريق ضمك صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب مع فريق الباطن، بالإضافة إلى موعد مباراة الهلال والفتح اليوم التي تنطلق في السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل الهلال حامل اللقب في تحقيق فوز لن يكون سهل ضد فريق الفتح، من أجل مواصلة المنافسة على لقب البطولة الذي يشهد تنافس قوي هذا الموسم بين فرق الاتحاد “متصدر الترتيب الحالي”، الشباب “صاحب المركز الثاني”، ضمك، الهلال، والنصر.

الهلال ضد الفتح في مباراة قوية يأمل فيها رفاق جوميز تحقيق الفوز، واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ليواصل المنافسة على لقب البطولة التي يحملها، والمتواجد في جدول ترتيبها حالياً في المركز الرابع برصيد 21 نقطة، جمعها من خوض 12 مباراة، حقق فيها الفوز في خمس مباريات، وتعادل في ست، وخسر مباراة وحيدة، ويبتعد الزعيم عن الاتحاد متصدر الترتيب بفارق خمس نقاط عن رفاق حجازي الذين خاضوا نفس عدد مباريات الهلال، ويدخل الفريق المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد تمكنه من تحقيق الفوز في آخر مبارياته بالبطولة ضد الرائد بهدفين دون رد، سجلهما فييتو، وكاريلو، ليعود لمسار الانتصارات من جديد، بعد الخسارة التي تلقاها ضد النصر في الديربي بهدفين نظيفين في المباراة قبل الماضية التي كانت مؤجلة بينهما من الجولة الثامنة، بينما المباراة المؤجلة حالياً للهلال ستكون ضد الاتحاد من الجولة 12.

الفتح يأمل في تحقيق فوز لن يكون سهل ضد الزعيم من أجل العودة لمسار الانتصارات من جديد، وتناسي خروجه مؤخراً من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد خسارته ضد فريق الاتحاد بهدفين سجلهما مراد باتنا، مقابل ثلاثة أهداف سجلها رومارينهو “هدفين”، وهنريكي ليودع البطولة، ويواصل الابتعاد عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي، بعد أن اكتفى بتحقيق تعادل وحيد، وتلقي ثلاث خسائر في آخر أربع مباريات له في الدوري السعودي.

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موعد مباراة الهلال والفتح اليوم

السبت 25 ديسمبر 2021.

5:50 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الأردن، والعراق.

4:50 توقيت مصر.

3:50 توقيت الجزائر، تونس، والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفتح