نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والاتفاق القادمة الأحد 26\12\2021 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين من أهم المواعيد وأكثرها بحثاً من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 26\12\2021، ويحتضن اللقاء استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 19:45 بتوقيت مكة المكرمة، وفيما يلي عبر سوف نتعرف من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الدوري، ومعلق المباراة والقنوات الناقلة، وكافة التفاصيل التي تخص المباراة.

موعد مباراة الاتحاد والاتفاق

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث مباراة الاتحاد في الدوري ضد الاتفاق، والمقرر لها اليوم الأحد الموافق 26\12\2021، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيتات التالية:

16:45:- حسب التوقيت العالمي جرينتش.

18:45:- السادسة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

19:45:- السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

20:45:- الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبوظبي.

الاتحاد ومحاولة الابتعاد بالصدارة عن ملاحقة ضمك والشباب

يسعى الاتحاد نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، والانفراد بقمة الدوري السعودي للمحترفين، والابتعاد بالصدارة عن ملاحقة ضمك والشباب صاحبي المركزين الثاني والثالث، العميد الفائز في الجولة السابقة ضد الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، يسعى للفوز في الأسبوع رقم 14 على حساب الاتفاق، يقدم العالمي مستوى متميز هذا الموسم وهذا ما جعله متربع على قمة الترتيب حتى الآن، ويسعى للابتعاد بالصدارة عن منافسيه لكنه سوف يلاقي خصم عنيد وهو الاتفاق، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الفريقين.

الاتفاق ضد الاتحاد في الدوري

يسعى الاتفاق نحو الفوز بالمباراة وانتزاع الثلاث نقاط من بين أنياب العالمي، وتحقيق مفاجئة كبيرة من مفاجئات مباريات الأسبوع ال14 من منافسات دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ويقدم الاتفاق مستوى مقبول هذا الموسم، ويحتل المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة، وفي حالة الفوز على العالمي وتعثر الفتح والرائد سوف يقفز مركزين في ترتيب الدوري، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة بين الكبيرين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والاتفاق

مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة من الأشياء التي تشغل بال محبي الساحرة المستديرة، وسوف يتم نقل المباراة على شاشة قناة SSC5 بمختلف التقنيات، وتمتلك شبكة قنوات SSC الرياضية حقوق نقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 12 8 2 2 18 8:23 15 26 2 ضمك 14 7 5 2 16 16:21 5 26 3 الشباب 13 7 4 2 17 11:23 12 25 4 الهلال 13 5 6 2 17 15:18 3 21 5 النصر 13 6 2 5 17 16:21 5 20 6 الفيحاء 14 5 5 4 16 11:13 2 20 7 الرائد 13 5 3 5 17 20:20 0 18 8 الفتح 13 4 4 5 17 18:18 0 16 9 الإتفاق 13 4 4 5 17 22:18 -4 16 10 الأهلي 13 3 6 4 17 16:15 -1 15 11 الفيصلي 12 3 6 3 18 13:12 -1 15 12 أبها 14 4 3 7 16 23:14 -9 15 13 الباطن 14 3 5 6 16 16:11 -5 14 14 الطائي 13 4 1 8 17 20:11 -9 13 15 التعاون 13 2 5 6 17 27:21 -6 11 16 الحزم 13 2 5 6 17 16:9 -7 11

معلق مباراة الاتحاد والاتفاق

سوف يتولى أمر التعليق على مباراة الاتفاق والاتحاد المعلق المتميز سمير المعرفي.