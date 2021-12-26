تعليق جارديم على هزيمة الهلال أمام الفتح ويكشف موعد انتهاء عقوبة بيريرا

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عمر شويل - جدة ترقب عشاق وجماهير الهلال السعودي تعليق جارديم على هزيمة الهلال أمام الفتح ضمن منافسات الجولة ال14 من مسابقة الدوري السعودي، وخرج المدرب البرتغالي بعد نهاية أحداث المباراة ليوضح للجماهير الغاضبة أسباب الهزيمة وإهدار الثلاث نقاط محملاً نفسه المسؤولية الكاملة في الخسارة الثانية على التوالي التي لحقت بفريقه بعد الهزيمة التي تعرض لها الأسبوع الماضي أمام النصر مما تسبب في تعميق جراح القوة الزرقاء والابتعاد عن صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

تعليق جارديم على هزيمة الهلال أمام الفتح

خرج المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لنادي الهلال، أمام الإعلام الرياضي ليعقب على الهزيمة القاسية التي تعرض لها الزعيم في عقر داره على ملعب “الأمير فيصل بن فهد” أمام الفتح الذي خالف التوقعات وتغلب على حامل اللقب بنتيجة 3-2، ليتجمد رصيد الهلال عند النقطة 21 مبتعدًا عن صاحب الصدارة “الاتحاد” بفارق 5 نقاط بينما رفع الفتح رصيده إلى النقطة 16 محتلاً المركز الثامن.

وكانت مباراة الهلال والفتح قد شهدت افتتاح الزعيم للتسجيل في المباراة عن طريق الثعبان البيروفي “أندريه كاريو” الذي لدغ شباك الفتح مبكرًا بتسديدة صاروخية فجائية “على الطاير” داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ال12 من عمر اللقاء.

وجاء رد الفتح سريعاً عبر المهاجم مراد باتنا حيث لم يمر سوى ثلاث دقائق فقط، وأحرز اللاعب المغربي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 15 مستغلاً خطأ مدافعي الأزرق في التعامل مع كرة ركنية كانت لصالح الفتح، وغياب الرقابة الدفاعية لتنتهي بعد ذلك أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومع انطلاق الشوط الثاني، انتظرت الجماهير مرور 25 دقيقة حتى ترى اهتزاز الشباك مرة أخرى، وهذه المرة كان فريق الفتح هو من بادر في تسجيل الهدف الثاني والذي وقع عليه اللاعب الجزائري سفيان بن دبكة بعد استقباله عرضية باتنا بمقصية رائعة، اكتفى حارس مرمى الهلال “عبد الله المعيوف” بمشاهدتها تسكن شباكه في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وأعاد الهلال المباراة إلى نقطة البداية سريعاً بعد مرور أيضًا ثلاث دقائق على تسجيل الفتح لهدفه الثاني في مصادفة عجيبة مشابهة لسيناريو الشوط الأول، وذلك بعد هفوة قاتلة من حارس مرمى الفتح “ماكسيم كوفال” الذي خرج من مرماه محاولاً إمساك الكرة القادمة إليه من عرضية، ولكنها سقطت من يده ولم يرفض الفرنسي بافتيمبي غوميز الهدية، وأحرز هدف التعادل برأسية في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

ومع اقتراب نهاية المباراة، في الدقيقة 85 أعلن حكم المباراة احتساب ضربة جزاء لصالح الفتح بعد تدخل لاعب الهلال مصعب الجوير على قدم مراد باتنا داخل منطقة الجزاء، وعاد الحكم إلى تقنية الفيديو “VAR” لمعاودة مشاهدة اللقطة ثم قرر احتسابها ركلة جزاء ونفذها بإتقان المهاجم المغربي مراد باتنا ليعلن عن الهدف الثالث لصالح الفتح، وانتهت المباراة بهزيمة الهلال بنتيجة 3-2.

تعليق جارديم على هزيمة الهلال أمام الفتح ويكشف موعد عودة ماتيوس بيريرا

وجاء تعليق جارديم على هزيمة الهلال أمام الفتح في مؤتمره الصحفي بعد نهاية المباراة، وأوضح المدرب البرتغالي أنه مسؤول عن الهزيمة رغم خطأ مصعب الجوير لأن القاعدة في كرة القدم تقول أن المدرب هو مسؤول عن كل شئ.

واختزل مدرب الهلال أسباب الهزيمة في سببين وهما فشل فريقه في الثنائيات الدفاعية، وإهداره ل5 أو 6 فرص محققة بسبب افتقاد اللاعبين للمسة الأخيرة، وكشف جارديم أن عقوبة استبعاد لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا من المشاركة في المباريات، والتي وقعها عليه بعد تصرفه في مباراة النصر مدتها 10 أيام مضيفا أن بيريرا سوف ينضم إلى التدريبات الجماعية يوم الإثنين المقبل.