نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Al-Nassr VS Al Hazem.. موعد مباراة النصر والحزم اليوم 26-12-2021 في الدوري السعودي و القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تترقب جماهير المملكة العربية السعودية وعشاق متابعة الدوري السعودي للمحترفين في موسمه الحالي 2021 – 2022. موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان. وفي السياق ذاته يتطلع جماهير العالمي في مباراة النصر اليوم ضد الحزم نجاح فريقهم في استمرارية أدائه المتميز الذي بدا عليه مؤخرًا بعد سلسلة خسائر متعددة لحقت به ووضعته في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري. وبناءً على هذا الأمر يخوض فريق النصر اليوم مباراة ضد الحزم بكل قوة ساعيًا لحصد ثلاث نقاط جديدة على حسابه لحصد بطاقة التأهل إلى مواجهات دور ثمن نهائي الدوري السعودي. وفي عضون ذلك نتابع معكم فيما يلي موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي و القنوات الناقلة و تشكيل الفريقين.

مباراة النصر والحزم اليوم

تعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي للمحترفين. من المنافسات القوية في مواجهات الدوري. والتي يترقبها جماهير العالمي بكل شغف لمتابعة فريقهم المفضل في مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021 – 2022. خاصة بعدما نجح نادي النصر السعودي في المواجهة قبل الأخيرة أمام جاره اللدود الهلال والذي فاز عليه في مباراة الجولة الثامنة والمؤجلة بنتيجة هدفين نظيفين.

مباراة النصر اليوم

وتأتي مباراة النصر اليوم ضد الحزم. على ملعب مرسول بارك. حيث يواجه فريق النصر نظيره الحزم وهو في المرتبة الخامسة من جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك برصيد 20 نقطة بعدما خاض ثلاث عشر مواجهة مختلف بالدوري وحقق خلالهم الفوز في ستة مباريات وتعادل في مباراتين وخسر خمسة مباريات. وعلى الجانب الآخر يتذيل نادي الحزم السعودي جدول ترتيب الدوري برصيد إحدى عشر نقطة. بعدما لعب ثلاث عشر مباراة ولم يحقق فيهم الفوز سوى في مباراتين فقط وتعادل في خمسة مباريات وخسر ستة مواجهات أخرى.

موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الدوري السعودي

سيكون موعد مباراة النصر والحزم اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين. مساء اليوم الأحد الموافق 26-12-2021. والتي يستضيفها ملعب مرسول بارك حيث تنطلق صافرة المباراة في هذه التوقيتات التالية. فيما يمكنك التعرف أيضًا على تفاصيل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

المباراة الدولة التوقيت موعد مباراة النصر والحزم اليوم المملكة العربية السعودية في تمام الساعة 5:50 مساءً مصر في تمام الساعة 4:50 مساءً الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 6:50 مساءً

القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم اليوم

جدير بالذكر أن القنوات الناقلة لمباراة النصر والحزم اليوم في الجولة 14 من الدوري السعودي للمحترفين. سيتم بثها من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية. حيث تذاع المباراة على التردد التالي:

تردد قناة SSC السعودية الناقلة لمباراة النصر اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

مباراة النصر ضد الحزم اليوم على قناة SSC الرياضية عربسات