نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الاتحاد والاتفاق.. إليكم رابط شراء تذاكر مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم في الدوري السعودي.. إحجزها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر الاتحاد والاتفاق تعتبر من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من جماهير المملكة العربية السعودية. ومحبي متابعة مباريات دوري كأس الملك في الموسم الحالي. وفي غضون ذلك فقد طرحت إدارة نادي الاتحاد السعودي تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. وذلك من خلال موقع نادي الاتحاد الالكتروني وأيضًا من خلال منصة مكاني لشراء تذاكر المباريات. ومع بداية طرح تذاكر الاتحاد والاتفاق شهد موقع العميد السعودي إقبالًا جماهيرًا كبيرًا على شراء تذاكر المباراة. فقد أعلنت إدارة نادي الاتحاد أنه تم بيع ما يقارب 10 آلاف تذكرة خلال بداية عملية بيع التذاكر. وفيما يلي نستعرض معكم رابط وأسعار شراء تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد السعودي يخوض مباراته اليوم ضد الاتفاق. بعدما نجح في الفوز بمباراته الأخيرة أمام نادي الفتح بثلاث أهداف مقابل هدفين. خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ستاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوى في مواجهات الجولة السادسة عشر من كأس الملك. حيث سجل الهدف الأول والثاني للاتحاد اللاعب “رومارينيو” في الدقيقة 37 و 75. وكان الهدف الثالث للاتحاد عن طريق “برونو هنريكي” في الدقيقة 92.

تذاكر الاتحاد والاتفاق

اعتادت جماهير العميد شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق بشكل دائم قبل إنطلاق كل مباراة يخوضها في الدوري السعودي. حيث تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة نادي الاتحاد أعلن أنه سيتم وقف بيع تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق قبل المباراة بيوم واحد. وفي السياق ذاته تقام مباراة الاتحاد اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021 وذلك على ملعب ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق

طرح مجلس إدارة نادي الاتحاد والذي يترأسة “أنمار الحائلي” تذاكر مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الدوري السعودي وجاءت أسعار تذاكر المباراة في مدرجات معلب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية على النحو التالي:

سعر تذكرة مباراة الاتحاد الموحدة بـ 20 ريال سعودي.

فيما كان سعر تذكرة المباراة من الفئة الفضية بـ 150 ريال سعودي.

أما سعر تذكرة المباراة من الفئة الذهبية فهى بـ 300 ريال سعودي.

شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق

يمكنكم الآن شراء تذاكر الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. وذلك إما من خلال موقع نادي الإتحاد“Ittihad Club – نادي الاتحاد (etickets.com.sa)” أو عن طريق منصة مكاني أيضًا. حيث تتيح المنصة لجماهير المملكة العربية السعودية الحصول على تذاكر مباراة الاتحاد من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني وتحديد فئة التذكرة وإدخال طريقة الدفع ثم إتمام عملية شراء التذكرة.

تفاصيل بطاقة مباراة الاتحاد والاتفاق

المباراة مباراة الاتحاد و الاتفاق البطولة الجولة الرابعة عشر من دوري كأس خادم الحرمين الشريفين الموعد والتوقيت اليوم الأحد الموافق 26-12-2021 الساعة : 7:45 مساءً بتوفيت مكة المكرمة

والساعة : 6:45 مساءً بتوقيت مصر

الساعة : 8:45 مساءً بتوفيت الإمارات الملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية

مباراة الاتحاد والاتقاق

مباراة الاتحاد والاتفاق من المقرر أن تقام مساء اليوم الأحد الموافق 26-12-2021. على ملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. وفي تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت مصر. وفي تمام الساعة 8:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. فيما يكون موعد المباراة بتوقيت المغرب في تمام الساعة 5:45 مساءً.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباراة الاتحاد والاتفاق

الترتيب النادي لعب فاز تعادل خسر له عليه GD نقاط 1 الاتحاد السعودي 12 8 2 2 23 8 15 26 2 الشباب السعودي 13 7 4 2 23 11 12 25 3 ضمك السعودي 13 7 4 2 20 15 5 25 4 الهلال السعودي 12 5 6 1 16 12 4 21 5 النصر السعودي 13 6 2 5 21 16 5 20 6 الفيحاء السعودي 13 5 4 4 13 11 2 19 7 الرائد السعودي 13 5 3 5 20 20 0 18 8 الاتفاق السعودي 13 4 4 5 18 22 -4 16 9 الفيصلي السعودي 12 3 6 3 12 13 -1 15 10 الأهلي السعودي 13 3 6 4 15 16 -1 15 11 أبها السعودي 13 4 2 7 14 23 -9 14 12 الفتح السعودي 12 3 4 5 15 16 -1 13 13 الباطن السعودي 13 3 4 6 10 15 -5 13 14 الطائي السعودي 13 4 1 8 11 20 -9 13 15 التعاون السعودي 13 2 5 6 21 27 -6 11 16 الحزم السعودي 13 2 5 6 9 16 -7 11

تشكيل الاتحاد اليوم

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: حمدان الشمراني، زياد الصحفي، أحمد حجازي، مهند الشنقيطي.

أما خط الارتكاز: كريم الأحمدي، عبدالإله المالكي.

الوسط الهجومي: عبدالرحمن العبود، إيجور كورنادو، عبدالعزيز البيشي.

وفي الهجوم: رومارينيو.

ومن المقرر أن يتواجد اللاعب المنضم حديثًا إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي “عبدالرازق حمدالله” في مدرجات الملعب. والذي تم التعاقد معه أمس لمدة موسم ونص.