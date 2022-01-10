نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر الهلال والطائي.. رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الطائي القادمة في الدوري السعودي عبر منصة مكاني – تكت ميكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تذاكر مباراة الهلال والطائي القادمة في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022. حيث تقام مباراة الهلال ضد الطائي في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من الدورى السعودي. وفي غضون ذلك تبحث جماهير المملكة العربية السعودية بشكل عام وجماهير الزعيم بشكل خاص عن تذاكر الهلال والطائي من أجل تشجيع ومؤازرة فريقهم في مدرجات ملعب ستاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد. الذي يلتقي عليه الفريقين مساء غدِ الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر يناير الجاري. وفي السياق ذاته نرصد لكم في السطور التالية تفاصيل رابط حجز تذاكر الهلال ضد الطائي القادمة.

تذاكر الهلال والطائي

تعتبر تذاكر الهلال والطائي محل بحث واهتمام كبير لدى جماهير المملكة العربية السعودية. قبل ساعات من انطلاق مباراة الهلال القادمة في الجولة السادسة عشر من الدوري السعودي. والتي يتم بيعها بشكل إلكتروني عبر المنصات والمواقع الإلكترونية المختلفة. والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

حجز تذاكر مباراة الهلال والطائي

يمكنكم حجز تذاكر مباراة الهلال والطائي القادمة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022. من خلال منصة تكت ميكس ticket MX. وأيضًا من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباراة. حيث تجدر الإشارة إلى أن ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوى في مدينة حائل بالمملكة العربية السعودية. والذي تقام عليه مباراة الهلال ضد الطائي. يتسع لحضور ثلاث عشر ألف مشجع.

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال عبر مكاني

يرغب الكثير من عشاق وجماهير الزعيم ومتابعي فعاليات الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. التعرف على رابط حجز تذاكر مباراة الهلال القادمة ضد الطائي. والتي تتم عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

قم بالتوجة إلى موقع مكاني makani.com.sa .

بعد ذلك نقوم بالتسجيل الدخول إلى منصة مكاني بإدخال بيانات الدخول الخاصة بك.

نذهب إلى قائمة التذاكر الموجودة في القائمة الرئيسية بالموقع.

نختار حجز تذاكر الهلال والفيصلي.

نقوم بعد ذلك بتحديد عدد التذاكر التي نرغب في شرائها.

ثم تأتي الخطوة التالية بتحديد فئة التذاكر التي نرغب في الحصول عليها حسب السعر.

بعد ذلك نحدد طريقة الدفع.

ونقوم بتنفيذ طلب الشراء.

رابط حجز تذاكر الهلال والطائي عبر موقع تكت ميكس

قم بالدخول إلى موقع تكت ميكس Ticket Mix .

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

في حالة ما إذا كنت لا تمتلك حسابًا على الموقع يمكنك إنشاء حساب جديد بكل سهولة.

في الخطوة التالية نقوم بالذهاب إلى قائمة التذاكر ونختار تذاكر مباراة الهلال والفيصلي.

نقوم بتحديد نوع التذكرة أو فئتها وإتمام عملية الشراء.

أسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي

نستعرض معكم في الآتي أسعار تذاكر مباراة الهلال والطائي القادمة في الجولة الـ 16 من عمر مسابقة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين 2021 – 2022. والتي جاءت على النحو التالي:

المباراة الفئة السعر مباراة الهلال والطائي الطائي (A) 30 ريال سعودي الطائي (B) 30 ريال سعودي (C) 30 ريال سعودي (FAMILY) 30 ريال سعودي (VIP SILVER) 250 ريال سعودي

مباراة الهلال والطائي

وبعد التعرف على تفاصيل حجز تذاكر مباراة الهلال والطائي. نتناول معكم في الآتي موعد مباراة الهلال والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما يكون موعد المباراة حسب التوقيت المصري في تمام الساعة الثانية وأربعين دقيقة مساءً. أما بتوقيت الإمارات العربية المتحدة فيكون موعد المباراة في تمام الساعة الرابعة وأربعين دقيقة مساءً.