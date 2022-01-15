نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار سارة .. قبل موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية والجماهير تترقب نتيجة مباراة الجزائر وغينيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية القادمة والمكرر أن يستقبلها ملعب جابوما، يوم الأحد القادم 2022/01/16 من أهم وأشهر كلمات البحث من قبل عشاق الخضر المنتخب الجزائري، ونتيجة اللقاء تترقبها الجماهير بعد التعادل المفاجئ والمخيب للآمال للجزائر في الافتتاح المشوار سلبياً مع سيراليون، وتأمل الجماهير في الفوز لتعديل الوضع في الترتيب العام للمجموعة واللقاء لن يكون سهل على الخضر بعد خسارة غينيا من ساحل العاج في الجولة الماضية، تنقل المباراة عبر شاشة تردد القناة الأولى الجزائرية، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم كافة تفاصيل اللقاء الهام، وهناك العديد من الأخبار السارة والجيدة للمنتخب الجزائري وعشاقه قبيل اللقاء سنقدمها لكم فتابعونا.

مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

توجد العديد من الأخبار السارة قبل انطلاق اللقاء وأهمها اكتمال صفوف المنتخب الوطني الجزائري، بعد عودة الرباعي المصاب الذي غاب عن المباراة الأولى أمام سيراليون بداعي الإصابة، وهم ” إسماعيل بن نار، رامز زروقي، أدم وناس، أولكسندر أوكيدجا” ومن الأخبار الجيدة أن حكم اليوم في اللقاء حكم ليس أفريقي، بعد الكوارث التحكيمية في البطولة فحكم لقاء اليوم من غواتيمالا، وكذالك موعد اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر وهو موعد جيد، وفيما يلي التشكيل المتوقع للجزائر في المباراة.

التشكيل المتوقع للجزائر ضد غينيا الاستوائية

حراسة المرمى :- رايس مبولحي.

الدفاع :- يوسف عطال، جمال بلعمري، عيسى ماندي، رامي بن سبيعي.

الوسط :- رامز زروقي،إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي.

الهجوم :- إسلام سليماني، رياض محرز، يوسف بلايلي.

موعد مباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

السابعة مساءً بالتوقيت العالمي “توقيت غرينتش”. الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر، تونس، المغرب. التاسعة مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا. العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، قطر البحرين، العراق، سوريا، لبنان.

القنوات الناقلة والمعلق

تنقل مباراة اليوم عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية فضائياً بصورة حصرية، عبر قناتي بي إم ماكس الأولى والثانية بتعليق المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي، إضافة إلي القناة الأولى الجزائرية التردد الأرضي.

ترتيب مجموعة الجزائر قبل المباراة

حكم مباراة الجزائر وغينيا اليوم

في ظل التعاون بين الاتحاد الأفريقي واتحاد دول أمريكا الشمالية والوسطى “الكونككاف”، فأن حكم اليوم من دولة غواتيمالا وهو الحكم “ماريوأسكوبار”، وساعده كلاً من الحكم المساعد الأول من دولة الكاميرون وهو “الفس نغيغي”، والحكم المساعد الثاني من دولة التشاد وهو عيسى يحيى.

بطاقة المباراة