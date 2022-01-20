ريال مدريد يهزم إلتشي بثنائية ويبلغ دور الثمانية
اقتنص ريال مدريد بطاقة العبور إلى دور الثمانية بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد فوزه الصعب على مضيفه إلتشي 2 - 1، يوم الخميس، ضمن منافسات دور الستة عشر.
وبعد نهاية الشوط الأول والثاني بالتعادل السلبي، تم اللجوء إلى شوطين إضافيين لتحديد الفريق الفائز.
وتقدم إلتشي في الدقيقة 103 بالشوط الإضافي الأول، قبل أن يدرك ريال مدريد التعادل بعد ذلك بخمس دقائق بهدف سجله إيسكو.
وفي الدقيقة 115 نجح البلجيكي إدين هازارد في تسجيل الهدف الثاني للريال.
وانضم ريال مدريد إلى ستة أندية أخرى تأهلت لهذا الدور وهي ريال مايوركا ورايو فاليكانو وقادش وريال بيتيس وريال سوسيداد وفالنسيا، في انتظار نهاية مباريات هذا الدور بمواجهة تجمع بين أتلتيك بلباو وبرشلونة.
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