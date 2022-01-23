نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا فى كاس افريقيا اليوم 23/1/2022 على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا فى كاس افريقيا اليوم 23/1/2022 على النايل سات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث يتزايد الى حد كبير وملحوظ من قبل الجماهير التونسية حول القنوات المفتوحة المسؤولة على نقل مجريات مباراة منتخب تونس امام منتخب نيجيريا التي سيتم نقل مجرياتها بعد لحظات قليلة من الآن عبر مجموعة من الترددات التي نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا فى كاس افريقيا

يبحث عدد كبير من عشاق المنتخب التونسي حول القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد منتخب نيجيريا التي سيتم نقلها اليوم فى اطار منافسات دور ال 16 من بطولة كاس الامم الافريقية، حيث يستعد المنتخب التونسي لأجل مجريات تلك المباراة أشد الاستعداد من الرغم المستوى الباهت الذي دخل به المنتخب التونسي فى دور المجموعات بعد الخسارة من جامبيا ومالي، ليكون امام المنتخب التونسي تحدي الصعب وهو تحدي الفوز على منتخب نيجيريا اليوم المتأهل من دور مجموعات بالعلامة الكاملة، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية القنوات الناقلة لمجريات تلك المباراة وتشكيلة تونس اليوم

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد نيجيريا

اليوم الموافق ميلادياً 23/1/2022 سنتابع مباراة منتخب تونس امام منتخب نيجيريا عند تمام التاسعة مساءً حسب توقيت القاهرة والعاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر الترددات والرموز التالية:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

تشكيلة تونس ضد نيجيريا فى كاس افريقيا

فى حراسة المرمي:- بشير بن سعيد

خط الدفاع: معلول – العفية – الطالبي – المثلوثي.

خط الوسط: ليدوني – سخيري – بن سليمان.

خط الهجوم: خاوي – رفيعة – الجزيري.