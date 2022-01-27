نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأخضر في المونديال” موعد مباراة السعودية واليابان الجولة الثامنة تصفيات كأس العالم 2022 بقطر في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية واليابان في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم، عن القارة الصفراء قارة أسيا يدخل الأخضر السعودي اللقاء وهو متصدر للمجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة، ولم يتبقى له رسمياً سوى نقطه واحدة لتأكيد الصعود الرسمي من المباراتين المتبقيين، وكان المنتخب السعودي قد حقق الفوز في الجولة الماضية على المنتخب العماني بهدف دون مقابل، سجله اللعب فراس البريكان، بينما المنتخب الياباني صاحب الأرض والجمهور فاز هو الأخر في الجولة السابعة على نظيرة منتخب الصين بهدفين مقابل لاشيء، ويأتي في المركز الثاني خلف السعودية برصيد 15 نقطة، ويرغب في تحقق الفوز والبعد عن ملاحقه المنتخب الأسترالي، الذي فاز على فيتنام برباعية وصل للنقطة 14 في المركز الثالث، ويلعب على خطف البطاقة الثانية والبعد عن الملحق الأسيوي.

موعد مباراة السعودية واليابان القادمة

10.14 : العاشرة وأربعة عشر دقيقة صباحاً بالتوقيت العالمي.

11.14 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، المغرب، الجزائر.

12.14 : بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، الجمهورية الليبية.

13.14 : الواحدة وأربعة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت.

14.14 : الثانية وأربعة عشر دقيقة ظهراً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

القنوات الناقلة مباراة السعودية ضد اليابان

تنقل المباراة عبر قنوات ssc المالك الحصري لجميع مباريات المنتخب السعودي، ولم تتحدد القناة الناقلة أو معلق اللقاء حتى اللحظة، وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهما كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي لكرة القدم على يوتيوب.

ترتيب مجموعة السعودية قبل اللقاء اليوم

السعودية 19 اليابان 15 أستراليا 14 عمان 7 الصين 5

مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

دائماً ما تشهد مباريات أخضر السعودية مع منتخب الساموري منافسه شرسة، فقد لعب المنتخبين قبل هذا اللقاء 15 مباراة كانت الغلبة لصالح المنتخب الياباني في الفوز في 9 جولات، بينما فاز منتخب السعودية في 5 مباريات كانت أخرا على ملعب الجوهرة المشعة، في نفس التصفيات في مباراة الذهاب بهدف دون رد، وحسم التعادل النتيجة في مباراة واحدة.

بطاقة المباراة