“الان” موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب في كاس افريقيا 2022 دور ربع النهائي والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب، خاض منتخبنا القومي لقاء هام بالامس حيث واجه كوت ديفوار وتوقع البعض الا يستطيع المنتخب التغلب على الافيال الايفوارية نظراً لان كوت ديفوار استطاع اعتلاء صدارة مجموعته و فاز على الجزائر، لكن فاجئ لاعبو المنتخب كل من شاهده بتقديم اداء ممتاز عند مواجهة الافيال الايفوارية واستطاع منتخبنا القومى فى النهاية التغلب على منافسه بركلات الجزاء، ويجهز حالياً المنتخب القومي ل المغرب فى لقاء لا بديل فيه عن الانتصار.

موعد مباراة منتخب مصر ضد منتخب المغرب

بعد الاداء الرائع الذي قدمه منتخبنا القومي اثناء لقاء كوت ديفوار بدأ فوراً لاعبي المنتخب التجهيزات للمباراة القادمة التى لا تقل صعوبة عن مواجهة الافيال الايفوارية، حيث يلاقي الفراعنة فريق قوى كـ المغرب فى لقاء لا يقبل القسمة على اثنين اى ينبغي ان يفوز واحد فقط من كلا المنتخبين، بالطبع ستكون مواجهة صعبة للغاية نظراً لتقارب مستوى الفريقين.

موعد مباراة مصر X المغرب

يتحمس مشجعي الفريقين لـ اللقاء الذي يجمع بين مصر X المغرب بعد الاداء الرائع الذي ظهر من منتخب الفراعنة بالامس بعدما تغلب على الافيال الايفوارية بركلات الجزاء مما اعطي انطباعاً لـ لاعبي المغرب والجماهير المغربية انهم على موعد مع منافس قوى لا يُهزم بسهولة، وبالنسبة لـ وقت ماتش مصر X المغرب يفترض ان تنطلق المباراة الاحد القادم 30/1/2022 وتحديداً عند حلول الـ 6 م.

القنوات الناقلة لمباراة مصر X المغرب

صدرت كثير من التساؤلات حول القنوات التى ستنقل ماتش مصر X المغرب الاحد القادم بالفعل اكدت بين سبورت max 1 على بث ماتش مصر X المغرب، كما وردت اخبار تُفيد ان هناك فضائية متاحة لا تحتاج اشتراكات ستُقبل على بث المباراة، بالفعل اكد مسؤولى قناة الجزائرية على انهم سيقبلون على اذاعة مباراة مصر X المغرب فى موعدها مثلما اذاعت بقية مباريات البطولة، لذا على من يجد عائق فى رؤية ماتش مصر X المغرب على احدى الشاشات المشفرة عليه ان يراها على الجزائرية فور ادخال هذا التردد:-