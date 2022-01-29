موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم والقنوات المفتوحة الناقلة ربع نهائي كان 2022

يستضيف ملعب رومدي أدجيا مباراة المنتخب التونسي ضد منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022 في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تشهد انطلاق مباريات ذلك الدور اليوم بمباراة قوية تلعب فيها الكاميرون صاحبة الأرض والجمهور ضد منتخب غامبيا،، قبل أن يقام موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم في العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل المنتخب البوركنابي مواصلة مفاجأته في البطولة والتأهل إلى الدور نصف النهائي، بعد أن تمكن من الإطاحة بمنتخب الجابون من دور الستة عشر بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق في الوقتين الأصلي والإضافي.

تونس تلاقي بوركينا فاسو في مباراة قوية يأمل فيها نسور قرطاج تحقيق الفوز، ومواصلة مشوارهم في البطولة بعدما تمكن من تخطي دور الستة عشر بالإطاحة بمنتخب نيجيريا، بعد أن تمكن من تحقيق فوز ثمين بهدف دون رد سجله يوسف المساكني ، ليتأهل بمنتخب بلاده إلى ربع النهائي بجدارة، ويمحي الصورة السيئة التي ظهر بها في مرحلة المجموعات بالتفوق على نسور نيجيريا الذي تمكنوا من بلوغ ثمن النهائي بالتواجد في صدارة ترتيب مجموعتهم بالعلامة الكاملة.

تونس كانت قد تخطت مرحلة المجموعات بصعوبة بتواجده في المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته، وتأهل ضمن أفضل أربع منتخبات تواجدت في المركز الثالث مع منتخبات مالاوي، جزر القمر، وجزر الرأس الأخضر، حيث حصلت تونس على ثلاث نقاط فقط من خوض ثلاث مباريات بدأت بالخسارة ضد مالي بهدف دون رد، قبل الفوز في الجولة الثانية ضد المنتخب الموريتاني برباعية دون مقابل سجلها حمزة المثلوثي، سيف الدين الجزيري، ووهبي الخزري “هدفين”، قبل خسارته ضد غامبيا بهدف دون رد ليكتفي بحصد ثلاث نقاط فقط تأهل بها لدور الستة عشر.

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو اليوم

السبت 29 يناير 2021.

20:00 توقيت تونس، والجزائر، والمغرب.

21:00 توقيت مصر، والسودان.

22:00 توقيت مكة المكرمة، الأردن، فلسطين، سوريا، واليمن.

23:00 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو مجاناً