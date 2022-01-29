نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “العراق VS لبنان” موعد مباراة العراق ولبنان القادمة 2022/02/01 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتضن ملعب صيدا في العاصمة البنانية بيروت، موعد مباراة العراق ولبنان في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 قطر، المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء القادم الأول من شهر فبراير 2022 اللقاء الذي يدخله المنتخبين برغبة واحدة وهي الفوز، على أمل تعثر المنتخب الإماراتي ضد إيران للظفر بالبطاقة الثالثة عن المجموعة الأولى، بعد أن ضمن المنتخب الإيراني الوصول رسمياً واقتربت كوريا بنسبة 99% من الوصول للمونديال، ولم يتبقى للمنتخبات العربية الأربع سوى اللعب على البطاقة الثالثة.

يدخل المنتخب البناني اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بعد خسارته الأخيرة من كوريا الجنوبية، ويسعى اليوم للفوز والاقتراب من المنتخب الإماراتي الذي يحتل قبل الجولة الثامنة المركز الثالث المؤهل للملحق، ولكن نظرياً وعملياً موجود فرصة لكل من لبنان والعراق في الصعود، وهو الأمل الذي يلعب عليه المنتخبين اليوم.

موعد مباراة العراق ولبنان القادمة

كان المنتخب الإيراني قد حقق الفوز على العراق في الجولة السابعة، وصل للنقطة أل 19 التي جعلته أو المنتخبات الأسيوية المتأهلة بصورة رسمية إلي مونديال قطر 2022، وتلعب التصفيات الأسيوية بنظام المجموعتين يصعد بصورة مباشرة أصحاب المركزين الأول والثاني، بينما أصحاب المركز الثالث في كلاً المجموعتين يلعبان الملحق لتحديد منتخب للصعود.

مباراة العراق ولبنان القادمة

12.00 : بالتوقيت العالمي غرينتش.

13.00 : بتوقيت دول المغرب العربي تونس، الجزائر، المغرب.

14.00 : الثانية ظهراً توقيت كلاً من دول مصر والسودان وليبيا.

15.00 : الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، لبنان، العراق، سوريا، اليمن، فلسطين.

التشكيل المتوقع للعراق ضد لبنان

حراسة المرمى ” فهد طالب”.

خط الدفاع ” فرانس ضياء، أحمد إبراهيم، ميثم جبار، حسن رائد”.

خط الوسط ” سعد عبد الأمير، محمد علي عبود، أحمد فرحان، أمير العماري، بشار رسن”.

الهجوم ” أيمن حسين”.

التشكيل المتوقع للبنان ضد العراق

حراسة المرمى ” مصطفى مطر”.

خط الدفاع ” ألكس مالكي، عباس عاصي، جوان العمري، قاسم الزين”.

خط الوسط ” سوني سعد، محمد دهيني، فيلكس مالكي”.

خط الهجوم ” حسن معتوق، باسل جرادي، محمد قدوح”.

القنوات الناقلة مباراة العراق ولبنان

تنقل المباراة عبر قناة الاتحاد الأسيوي على موقع يوتيوب على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، كما يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، والقناة الرابعة العراقية.

بطاقة مباراة لبنان والعراق