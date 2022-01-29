نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 90 دقيقة لتحقيق السادسة.. موعد مباراة اليابان والسعودية تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة اليابان والسعودية ، ساعة ونصف بالتوقيت الرسمي لمباراة كرة القدم، تفصل المنتخب السعودي عن تحقيق حلم المشاركة السادسة في العرس العالمي الكبير، بانتظار إطلالة أفضل من المشاركة الأخيرة في النسخة الـ21 من بطولة كأس العالم 2018 ، حيث يستضيف مساء الثلاثاء 1 فبراير 2022 ، ملعب سايتاما 2002 التاريخي في مدينة سايتاما اليابانية، والذي استضاف منافسات مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002 ، ضمن لقاءات الجولة الثامنة الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 المقام في قطر بعد أقل من عام.

في السطور المقبلة، سنستعرض أبرز وأهم التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار حول موعد مباراة اليابان والسعودية والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج المنتخبين في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، إلى جانب تاريخ مواجهات السعودية واليابان في مختلف البطولات والمسابقات الدولية.

مباراة اليابان والسعودية

ضمن مرحلة الإياب من الجولة الثامنة في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، تقام مواجهة نارية تجمع السعودية واليابان .

إذ انتهى لقاء الذهاب بين عملاقي الكرة الآسيوية، بفوز الأخضر بهدف نظيف.

وللمفارقة، فقد سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب فراس البريكان مهاجم نادي الفتح السعودي ، والذي أحرز هدف الفوز على عُمان في الجولة الماضية.

هذا، ويسعى المنتخب الياباني إلى تأمين حظوظه في التأهل رفقة الصقور، بفوز يُبعده قليلًا عن مزاحمة الكنغر الأسترالي.

نستعرض في البداية ترتيب المجموعة الثانية التي يلعب لها المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2022 :

يدخل منتخب السعودية لكرة القدم مواجهة الثلاثاء، باحثًا عن نقطتين لا أكثر، من أجل ضمان التأهل للمرة السادسة إلى كأس العالم .

حيث لن يحتاج الأخضر للانتظار لنتائج الجولتين المقبلتين (التاسعة والعاشرة).

فالصقور يحتلون حاليًا صدارة المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 برصيد 19 نقطة وصافي (7) أهداف.

وخلال مسيرته في التصفيات الحالية، نجح المنتخب السعودي في تحقيق 6 انتصارات وتعادل وحيد.

ولم يتلق بطل آسيا 1996 أي خسارة حتى الآن في التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال .

ففي مرحلة الذهاب فاز على كل من فيتنام و عمان و اليابان و الصين ، قبل أن يتعادل مع أستراليا سلبيًا.

وفي الإياب، فاز المنتخب السعودي على فيتنام ثم عمان .

وإليكم إجمالي نتائج المنتخب السعودي حتى الجولة السابعة من التصفيات المونديالية:

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السعودي يمتلك تاريخًا مشرفًا من المشاركات في المونديال .

حيث بلغ في مشاركته الأولى في كأس العالم 1994 دور الـ16 ، قبل أن يخسر من السويد (1-3).

ويسعى الصقور لمصالحة الجماهير السعودية، بعد الأداء الباهت والنتائج الهذيلة للفريق في كأس العرب 2021 .

حيث ودعت السعودية (ثاني أكثر المتوجين باللقب) البطولة من الدور الأول.

وذلك بعد خسارتين من الأردن و المغرب وتعادل إيجابي مع فلسطين .

على الجانب الآخر، يدخل منتخب اليابان لكرة القدم ، متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، من أجل تحقيق حلم التأهل للمرة السابعة إلى كأس العالم .

حاليًا يحتل الساموراي وصافة المجموعة الثانية، برصيد 15 نقطة وصافي (4) أهداف.

إذ تمكن من تحقيق 5 انتصارات، ولكن تلقى خسارتين في مشواره بالتصفيات.

وهذه نتائج المنتخب الياباني في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 عن قارة آسيا:

وحول إنجازات اليابان في كأس العالم ، فهو يتفوق فقط بفارق مرتين عن السعودية، في بلوغ دور الـ16.

حيث ودع الأزرق المونديال من دور ثمن النهائي في نسخ 2002 و2010 و2018.

تاريخ مواجهات اليابان والسعودية

تابعونا بعد قليل بإذن الله،،

موعد مباراة اليابان والسعودية والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة الحاسمة للصقور، في تمام الواحدة والربع تقريبًا ( 1:14 م ) ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر والربع ( 12:14 م ) ظهرًا بتوقيت مصر، العاشرة والربع ( 10:14 ص ) صباحًا بتوقيت جرينتش.

أما عن حكم مباراة السعودية واليابان ، فلم يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم قنوات SSC الرياضية السعودية وكما المعتاد بنقل أحداث المواجهة، ولكن لم تُعلن بعد القناة الناقلة للحدث.

وبشأن معلق مباراة السعودية واليابان ، فلم تكشف شركة الرياضة السعودية رسميًا عن معلقي القمة الآسيوية.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور السابقة، على جميع الكواليس والتفاصيل وآخر الأخبار بشأن موعد مباراة السعودية واليابان والقنوات الناقلة ، ومشوار ونتائج المنتخبين في تصفيات كأس العالم 2022 ، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات السعودية واليابان في مختلف الفعاليات والبطولات الدولية.