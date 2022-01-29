HERE القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو فى ربع نهائى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو فى ربع نهائى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول متابعة كافة تفاصيل قمة مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب البوركيني فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية
القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو
اليوم الموافق السبت 29/1/2022 نتابع قمة من العيار الثقيل التي ستكون فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى اليوم المنتخب التونسي على مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية فى اطار منافسات كاس الامم الافريقية وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه التوانسة فى دور ثمن نهائي البطولة أمام نيجيريا والتأهل الصعب الذي حققه منتخب نسور قرطاج في دور المجموعات بعد الفوز الذي حققه تونس على حساب موريتانيا والخسارة أمام مالي وغامبيا، على ان يضرب منتخب تونس موعداً من العيار الثقيل سيكون أمام منتخب بوركينا على نحو رموز وترددات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية
ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو
نتابع الان مع حضراتكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس امام بوركينا فاسو المقرر على ان تذاع مساء يومنا الحالي الموافق 29/1/2022 عند تمام العاشرة مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر الرموز والترددات التالية:-
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12360
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة فوكس سبورت
القمر استرا 23
التردد:- 11740
الإتجاه:- عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة فوكس سبورت
القمر تركسات
التردد:- 11740
الإتجاه عمودي
الترميز:- 3000
تردد قناة النبأ الليبية:-
القمر:- نايل سات
التردد:- 11096
الاتجاه افقي
الترميز:- 27500
تردد قناة تيلي تشاد:-
التردد:- 12015
الاتجاه:- راسي
معدل الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت 1
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12398
الترميز:- 27500
تردد قناة يورو سبورت
القمر:- هيسباسات
التردد:- 12227
الترميز:- 27500
تشكيلة تونس ضد بوركينا فاسو
نتابع الان مع حضراتكم تشكيلة منتخب تونس المتوقعة امام منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت 29/1/2022 التي جاءت على النحو التالي:-
حراسة المرمى: بشير بن سعيد
خط الدفاع: أسامة الحدادي ــ بلال عيفا ــ منتصر طالبي ــ محمد دراجر
خط الوسط: إلياس سخيري ــ أنيس بن سلمان ــ عيسى العيدوني
خط الهجوم: يوسف المساكني ــ سيف الدين الجزيري ــ حمزة رفيعة