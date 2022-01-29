HERE القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو فى ربع نهائى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو فى ربع نهائى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف نتابعها ونستعرضها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول متابعة كافة تفاصيل قمة مباراة المنتخب التونسي أمام المنتخب البوركيني فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

اليوم الموافق السبت 29/1/2022 نتابع قمة من العيار الثقيل التي ستكون فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى اليوم المنتخب التونسي على مواصلة سلسلة نتائجه الايجابية فى اطار منافسات كاس الامم الافريقية وذلك بعد الفوز الصعب الذي حققه التوانسة فى دور ثمن نهائي البطولة أمام نيجيريا والتأهل الصعب الذي حققه منتخب نسور قرطاج في دور المجموعات بعد الفوز الذي حققه تونس على حساب موريتانيا والخسارة أمام مالي وغامبيا، على ان يضرب منتخب تونس موعداً من العيار الثقيل سيكون أمام منتخب بوركينا على نحو رموز وترددات نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية

ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

نتابع الان مع حضراتكم القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس امام بوركينا فاسو المقرر على ان تذاع مساء يومنا الحالي الموافق 29/1/2022 عند تمام العاشرة مساء حسب توقيت المملكة العربية السعودية عبر الرموز والترددات التالية:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

تشكيلة تونس ضد بوركينا فاسو

نتابع الان مع حضراتكم تشكيلة منتخب تونس المتوقعة امام منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت 29/1/2022 التي جاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي ــ بلال عيفا ــ منتصر طالبي ــ محمد دراجر

خط الوسط: إلياس سخيري ــ أنيس بن سلمان ــ عيسى العيدوني

خط الهجوم: يوسف المساكني ــ سيف الدين الجزيري ــ حمزة رفيعة