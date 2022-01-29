نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد بوركينا فاسو فى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة منتخب تونس ضد بوركينا فاسو فى كأس افريقيا اليوم 29/1/2022 بتعليق رؤوف خليف نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان حيث تزايدت مؤشرات البحث على جوجل حول متابعة مجريات القمة المقرر إقامتها اليوم فى إطار ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية التي نستعرضها ونتابعها الان مع حضراتكم من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

اليوم الموافق 29/1/2022 موعدنا مع عقد قمة من العيار الثقيل ستكون فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في مباراة ستجمع بين منتخب تونس ومنتخب بوركينا فاسو فى اطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الافريقية، حيث يسعي اليوم المنتخب التونسي على تقديم أفضل أداء ممكن وذلك لأجل التأهل الى دور نصف نهائي بطولة كأس الامم الافريقية، وذلك بعد التأهل التاريخي الذي حققه منتخب نسور قرطاج على حساب منتخب نيجيريا، عليه مؤشرات البحث على جوجل بدأت ان تتزايد إلى حد كبير وملحوظ من أجل ضبط وتنزيل اجدد ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمجريات تلك المباراة

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو

اليوم الموافق ميلادياً السبت ا29/1/2022 نتابع قمة نسور قرطاج أمام منتخب بوركينا فاسو فى إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الامم الافريقية عبر الترددات والرموز التالية:-

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12360

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة فوكس سبورت

القمر استرا 23

التردد:- 11740

الإتجاه:- عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة فوكس سبورت

القمر تركسات

التردد:- 11740

الإتجاه عمودي

الترميز:- 3000

تردد قناة النبأ الليبية:-

القمر:- نايل سات

التردد:- 11096

الاتجاه افقي

الترميز:- 27500

تردد قناة تيلي تشاد:-

التردد:- 12015

الاتجاه:- راسي

معدل الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت 1

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12398

الترميز:- 27500

تردد قناة يورو سبورت

القمر:- هيسباسات

التردد:- 12227

الترميز:- 27500

تشكيلة تونس ضد بوركينا فاسو

نتابع الان مع حضراتكم تشكيلة منتخب تونس المتوقعة امام منتخب بوركينا فاسو اليوم السبت 29/1/2022 التي جاءت على النحو التالي:-

حراسة المرمى: بشير بن سعيد

خط الدفاع: أسامة الحدادي ــ بلال عيفا ــ منتصر طالبي ــ محمد دراجر

خط الوسط: إلياس سخيري ــ أنيس بن سلمان ــ عيسى العيدوني

خط الهجوم: يوسف المساكني ــ سيف الدين الجزيري ــ حمزة رفيعة