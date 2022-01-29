الدور الربع نهائي.. اضبط القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو في كأس أمم أفريقيا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو مجانا اليوم في كأس أمم أفريقيا 2022، حيث يبحث الكثير من المتابعين عن القنوات المجانية التي تعرض مباراة اليوم التي تجمع بين نسور قرطاج والمنتحب البوركيني، في اللقاء الذي يقام مساء اليوم السبت الموافق 29 يناير 2022، ومن المقرر أن يستضيف ملعب رومدي أدجيا، وذلك في المواجهة القوية التي يخوضها الفريقين في إطار الدور الربع نهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وتشتد نسبة البحث بشكل كبير من قبل المشجعين ومحبي كرة القدم للحصول على القنوات الناقلة لهذه المباراة، وفي هذا التقرير نتعرف على موعد المباراة وبقية التفاصيل.

موعد مباراة تونس وبوركينا فاسو

ننشر لكم موعد مباراة تونس ضد بوركينا فاسو، وينطلق البث المباشر لمباراة نسور قرطاج والمنتخب البوركين، اليوم السبت 29 يناير، ويطلق حكم المباراة صافرة بداية الشوط من هذا اللقاء في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي الساعة 21.00 بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وعند الساعة 23.00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتنقل أحداث هذه المباراة عبر شاشات قنوات بي إن سبورت القطرية صاحبة حقوق البث الحصري في الشرق الأوسط والوطن العربي.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو

يمكن متابعة البث الحصري والمباشر لمباراة تونس ضد بوركينا فاسو على قناة beIN SPORTS MAX 2 ، be، كما ستذاع على قناة beIN SPORTS MAX 2، كما تتوفر العديد من القنوات الرياضية التي قد أعلنت عن بث أحداث هذه المباراة مجانا، وتتواجد هذه القنوات على قمر نايل سات واسترا وهوت بيرد، ونوفر لكم متابعينا الكرام هذه القنوات لكي تتمكنوا من متابعة المباراة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس وبوركينا فاسو

ننشر لكم كافة القنوات التي تعرض مباراة تونس ضد بوركينا فاسو بث مباشر بشكل مجاني، حيث كثرت عمليات البحث عبر محرك جوجل للتعرف على القنوات المجانية التي تبث أحداث هذا اللقاء، جدر بالذكر بأن منتخب تونس حقق الفوز على حساب منتخب نيجيريا، فيما انتصر منتخب بوركينا فاسو على حساب منتخب الجابون.