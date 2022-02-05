مبارة الأهلي ومونتيري المكسيكي اليوم السبت في كأس العالم للأندية الموعد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة يلتقي النادي الأهلي المصري اليوم السبت 5 فبراير في مباراة هامة وشرسة مع نظيره نادي مونتيري المكسيكي، في إطار بطولة كأس العالم للأندية والتي انطلقت بالإمارات بداية من الثالث من فبراير وحتى 12 من نفس الشهر، وهي المرة الثانية على التوالي التي يشارك فيها الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، حيث كان قد فاز العام الماضي ببطولة دوري أبطال افريفيا مع مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بينما نجح في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي وحصل على الميدالية البرونزية، عقب الفوز على نظيره نادي بالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة الحكم لتعلن موعد بدء مباراة الأهلي ومونتيري الهامة اليوم السبت في كأس العالم للأندية، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت الرياض، والثامنة والنصف بتوقيت العاصمة أبو ظبي مستضيفة البطولة في نسختها الحالية، وتستضيف أرض ملعب “استاد آل نهيان” بنادي الوحدة الإماراتي، وقائع المباراة الهامة.

ويخوض الأهلي بطولة كأس العام للأندية هذا العام، في ظل طروف صعبة يتعرض لها الفريق، تتمثل في خسارة عدد كبيرة من نجومه للإصابة، إلى جانب المتغيبين عن صفوف الأهلي للمشاركة في منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا الكاميرون 2022، وعلى الرغم من ذلك أدى الأهلي مرانه الأخير قبل البطولة مساء أمس الجمعة، في ظل حالة حماس شديدة موجودة لدى اللاعبين رغبة في تحقيق الفوز لمواصلة النجاحات المستمرة للمارد الأحمر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومونتيري في كأس العالم للأندية

من المقرر أن تذيع عدة قنوات فضائية مفتوحة مباراة الأهلي ومونتيري اليوم في كأس العالم للأندية، وهذه القنوات هي كالتالي:-

قناة SSC 7 HD الفضائية (القناة الرياضية السعودية)، عبر قمر العرب سات.

قناة أبو ظبي الرياضية الأولى على النايل سات.

قناة FIFATV على اليوتيوب.

حيث أعلنت قنوات أبو ظبي الرياضية، الحصول على حق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالإمارات، وفقاً لتويته نشرتها القناة عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قالت فيها، أنها قد حصلت على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2021 في كلا من الإمارات ومصر والكويت، وذلك في إطار سعي القنوات لتطوير المحتوى الرياضي الرقمي وبما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للقناة، حيث يتم بث المباريات عبر تطبيق “STARZPLAY” خدمة مشاهدة الفيديو حسب الطلب.

تشكيلة الأهلي أمام مونتيري في كأس العالم للأندية

من المتوقع أن يخوض الأهلي مباراته أمام مونتيري المكسيكي، بتشكيلة وضعها المدير الفني موسيماني والتي تتكون من كلا من:-

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: معلول وربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

خط الوسط: أليو ديانج وأفشة وأحمد عبد القادر.

الهجوم: لويس ميكيسوني والشحات وطاهر محمد طاهر.

يذكر أن بطولة العالم للأندية في نسختها الحالية 2021 والمقامة بالإمارات، يشارك فيها سبعة أندية عربية وأجنبية هي كالتالي:-