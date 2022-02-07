موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية وأهم القنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة فرح ملايين السعوديين بحصول نادي الهلال على لقب دوري أبطال آسيا 2021م، مساء الأحد 6 فبراير، فيما ينتظرون موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021م، خصوصًا بعد فوز الفريق الإنجليزي هو الآخر بلقب دوري أبطال أوروبا 2021م، ومن المقرر أن يستضيف الفريقين ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية

وننشر موعد مباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية 2021م، خدمة للمواطنين والمقيمين الذين يشجعون نادي الزعيم السعودي الذي فاز على نادي الجزيرة الإماراتي بستة أهداف مقابل هدف وحيد في ربع نهائي كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة حتى يوم السبت 12 فبراير، وذلك على النحو التالي:

يَلتقِي فريقي الهلال وتشيلسي يوم الأربعاء 9 فبراير الجاري 2022 على ستاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما تنطبق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ووفق توقيت القاهرة، فسوف يكون موعد مباراة الهلال وتشيلسي في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة فريقي الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي مع الفائز من مباراة الأهلي المصري وبالميراس البرازيلي في نهائي المسابقة يوم 12 السبت فبراير 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وتشيلسي في كأس العالم للأندية

أما عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2021م، فهي قنوات SSC في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى قنوات أبوظبي الرياضية التي تنقل المباراة في الإمارات ومصر والكويت.

تشيلسي يغازل الهلال السعودي

وبعد فوز نادي الهلال السعودي على نادي الجزيرة الإماراتي بنتيجة ثقيلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد 6 فبراير على ستاد محمد بن زايد، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات، غازل نادي تشيلي نادي الزّعيم بنشره على حسابه الرّسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة لنادى الهلال معلقًا عليها: “فوز الهلال 6-1 الليلة يعني أننا سنُواجههم في نصف نهائي كأس العالم للأندية يوم الأربعاء!”، ليرد نادي الزعيم بقوله: “نراكم الأربعاء”.