نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مع التاريخ.. موعد مباراة الأهلي وبالميراس نصف نهائي كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي وبالميراس ، ساعات قليلة تفصل ممثل العرب “رفقة الهلال” وأفريقيا النادي الأهلي المصري عن تحقيق إنجاز تاريخي مستحق للفريق الأكثر مشاركة ، وذلك حين يخوض يوم الثلاثاء ٨ فبراير ٢٠٢١ غمار دور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية ٢٠٢١ والتي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يلتقي ب الأخضر الكبير ممثل الكرة اللاتينية، الساعي للثأر من الشياطين الحمر، بعد خسارته برونزية المونديال في النسخة الأخيرة.

خلال السطور المقبلة، سنتعرف متابعي شبكة “ثقفني” على كافة التفاصيل وآخر الأخبار حول موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة ، إضافة إلى مشوار وإنجازات الناديين في كأس العالم للأندية ٢٠٢١ ، علاوة على تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس .

مباراة الأهلي وبالميراس

من جديد تستأنف منافسات النسخة الـ١٨ من بطولة كأس العالم للأندية، والتي يطمح فيها المارد الأحمر إلى تحقيق إنجاز غير مسبوق.

طموحات الفريق القاهري لامست عنان السماح، بعد النجاح في عبور الدور الثاني، في مواجهة فريق مكسيكي عنيد، وهاهو يطرق أبواب الفضية المونديالية على أقل تقدير.

واكتسب الأهلي دفعة معنوية ثنائية، الأولى والأبرز بالطبع، هو الثأر من مونتيري المكسيكي بعد خسارتين في مونديال الأندية.

فيما يكمن الدافع الثاني، في عودة اللاعبين الدوليين، بعد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢١ ، والتي خسر الفراعنة لقبها لحساب السنغال .

ويعد نادي الأهلي المصري هو أكثر المشاركين في كأس العالم للأندية .

إذ شارك فريق القلعة الحمراء ٦ مرات من قبل، حاز خلالها المركز الثالث مرتين ٢٠٠٦ و٢٠٢٠.

وفي مشاركته الأخيرة، حقق انتصارين، على حساب الدحيل في الدور الثاني بهدف، قبل أن يخسر بثنائية أمام البافاري، وفاز على بالميراس بركلات الترجيح (٣-٢)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

ويشارك الأهلي في النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية ، بصفته بطلًا لـ دوري أبطال أفريقيا 2021 بعد سحقه لـ كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية في النهائي.

في المقابل، يسعى الفريق الملقب ب الخنزير لتقديم صورة أفضل، بعد مشاركة باهتة غير معتادة على الفرق اللاتينية في مونديال العالم للأندية ٢٠٢٠ في قطر.

ويطمح الفريق البرازيلي، إلى تكرار إنجازات أندية بلاده، والتي حققت ٤ ألقاب.

إذ حقق كورنثيانز لقب كأس العالم للأندية مرتين ( ٢٠٠٠ و٢٠١٢)، كما أحرز انترناسيول لقب وحيد في ٢٠٠٦، إضافة إلى لقب أيضًا لفريق ساو باولو .

فيما حصل كلا من فريقين برازيليين على الوصافة وهما فاسكو دا غاما (٢٠٠٠) وسانتوس (٢٠١١).

تأتي مشاركة الأخضر في النسخة الحالية من مونديال الأندية ، بعد تتويجه بلقب كأس ليبرتادوريس 2021 على حساب مواطنه فلامينجو.

تاريخ مواجهات الأهلي وبالميراس

على صعيد مواجهات بالميراس والأهلي ، فقد التقى الناديين مرة واحدة فقط.

جاء ذلك في لقاء نصف نهائي كأس العالم للأندية ٢٠٢٠ ، وحسمها الشياطين الحمر.

حيث أحرز الأهلي المركز الثالث للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بركلات الترجيح (٣-٢)، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي بدر بانون ومحمد هاني وجونيور أجاي، وأضاع عمرو السولية ومروان محسن.

وأحرز للفريق البرازيلي غوستافو سكاربا وغوستافو غوميز، وأضاع كل من رونيلسون باربوسا ولويز أدريانو وفيليبي ميلو.

موعد مباراة الأهلي وبالميراس والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة المواجهة المرتقبة، مساء الثلاثاء، في تمام السابعة والنصف ( ٧:٣٠ م ) بتوقيت السعودية، السادسة والنصف ( ٦:٣٠ م ) بتوقيت مصر، الرابعة والنصف ( ٤:٣٠ م ) غرينتش، الواحدة والنصف ( ١:٣٠ م ) بتوقيت البرازيل.

وعن حكم مباراة الأهلي وبالميراس ، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن إسناد اللقاء إلى الدولي الفرنسي كليمن توربان .

تقوم قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة عبر فضائية SSC7 HD بالإضافة إلى قناة أبوظبي الرياضية Abu Dhabi Sport Extra و Sport 1 Germany وأيضا قناة الفيفا على يوتيوب FIFATV Youtube .

أما عن معلق مباراة الأهلي وبالميراس ، فهو السعودي جعفر الصليح على SSC والإماراتي فارس عوض على أبوظبي.

الخاتمة

تعرفنا خلال السطور الماضية، على كافة كواليس وآخر أخبار و موعد مباراة بالميراس والأهلي والقنوات الناقلة ، إلى جانب مشوار ونتائج الناديين في مشاركاتهما بالبطولة، علاوة على تاريخ لقاءات الأهلي وبالميراس .