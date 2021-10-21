ميس كريدي: أجواء إيجابية تتخلل الجولة السادسة من اجتماع اللجنة الدستورية السورية

دوت الخليج :- قالت ميس كريدي، عضو وفد المجتمع المدني باللجنة الدستورية، إن الجولة الجديدة من مفاوضات اللجنة الدستورية السورية في جنيف تتميز عن سابقاتها بإمكانية الحوار وغياب التوترات السابقة. .

وأضافت كردي لوكالة "نوفوستي": "هذه الجولة تختلف عن الجولات السابقة بحوار إيجابي وقلة التوتر بين الحاضرين.. يبدو أن الحوار بناء ومقبول أكثر من جانب جميع الوفود".

وبحسب "نوفوستي"، فقد تمت مناقشة اقتراح المعارضة (منصة الرياض) في إطار برنامج الجولة السادسة للمحادثات في جنيف، والتي تركزت نقاطها الرئيسية على الجيش والأجهزة الأمنية في سوريا.

وفي هذا السياق، أشارت كرديدي إلى "أن محاولة عرض موقف بأن الجيش بأكمله قام بإجراءات غير قانونية هو أمر غير صحيح".

ولفتت إلى أن "المحتوى الذي قدمته (المعارضة) مشابه للإعلان المقترح عام 2011. وأن اعتماده يأتي بنتائج عكسية، لأنه يخلق صورة مختلفة تماما وانقساما بين جماعة تؤمن بقدسية الجيش وجماعة تحاول بكل طريقة إدانة الجيش".

وانطلقت أعمال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المصغرة في المدينة السويسرية الاثنين الماضي والتي ستستمر حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي