مباحثات تركية روسية حول الوضع في سوريا

دوت الخليج :- بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، تطورات الأوضاع في سوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الوزيرين، الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال القضايا الأمنية والدفاعية، الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في سوريا.

المصدر : الاناضول