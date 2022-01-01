خارجية النظام السوري تشن هجوما على تركيا.. وتتوعد

دوت الخليج :- شن وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، هجوما لاذعا على تركيا، خلال تصريحات إعلامية له، متوعدا بالسيطرة على المناطق كاملة شمال البلاد التي تتواجد فيها قوات تركية.

وقال المقداد، في حوار مع قناتي "السورية" و"الإخبارية السورية"، إن "تركيا تحتل جزءا من الأرض السورية، وتمارس التتريك، وإن لها مصلحة في تدمير بلاده".

وتوعد بأن "سوريا ستحرر إدلب والمناطق الشمالية على الحدود السورية التركية بالكامل".

واتهم أنقرة بـ"عرقلة مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما"، وفق تعبيره.

وتعتبر تركيا أن "اتفاق أضنة" المبرم بين أنقرة ودمشق عام 1998، يتيح لها دخول الأراضي السورية عند حدوث أمور سلبية تهدد أمنها، وهو ما تبرر فيه تواجدها العسكري على الأراضي السورية، في حين يرفض ذلك النظام السوري الحالي.

عربي21