نزوح عشرات الأسر بعد قصف روسي لإدلب أودى بحياة مدنيين .. بالفيديو

دوت الخليج :- نزحت عشرات الأسر من ريف إدلب الغربي (شمال سوريا) عقب مقتل 3 مدنيين وجرح 10 آخرين بقصف جوي نفذته طائرات حربية روسية، فجر اليوم السبت.

وأظهرت صور ومقاطع خاصّة بوكالة (سند) تلك الأسر وهي تحزم بقايا خيامها وأمتعتها للنزوح نحو مناطق أخرى.

نزوح بالتزامن مع قصف النظام السوري (الجزيرة) نزوح بالتزامن مع قصف النظام السوري (الجزيرة)

وأكد الدفاع المدني السوري مقتل طفلين وامرأة وإصابة 10 آخرين، بينهم 6 أطفال خلال غارات استهدفت نازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وأفاد المرصد الجوي للمعارضة، اليوم السبت، أن الطيران الحربي الروسي أقلع من قاعدة حميميم في اللاذقية وأغار على مناطق سكنية في الساعة 02:37 بالتوقيت المحلي.

ونقلت فرق الدفاع المدني الجرحى إلى المستشفيات القريبة.

وشنّ الطيران الحربي الروسي في الدقائق الأولى من العام الجديد غارات جوية عدة على مناطق في محيط مدينة إدلب وقرية كنصفرة.

كما قصفت قوات نظام بشارالأسد قرى كفر عمة، وكفر تعال، وبينين بريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي بأسلحة أرض-أرض.

وفي مايو/ أيار 2017 توصلت تركيا وروسيا وإيران إلى اتفاق على إقامة “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، ورغم ذلك واصل النظام السوري وحلفاؤه استهداف المنطقة.