مقتل عنصر من النظام السوري بقصف في إدلب

دوت الخليج :- قال لواء بحري روسي، إن عنصرا من النظام السوري قتل نتيجة تعرضه للقصف في إدلب شمال سوريا.

وقال اللواء أوليغ جورافليف، نائب ما يعرف بالمركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الجندي قتل نتيجة قصف مسلحين من منطقة بنين بقذائف هاون على مواقع للنظام في بلدة حنتوتين.

وأضاف أنه تم تسجيل قصف واحد فقط خلال الأول من كانون ثان/ يناير الجاري من جانب المعارضة.

وكان ثلاثة مدنيين، وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في غارات جوية روسية استهدفت النازحين في منطقة النهر الأبيض بريف إدلب الغربي.

وذكر "الدفاع المدني السوري"، أن القتلى هم طفلان وامرأة، فيما كان هناك ستة أطفال من ضمن المصابين العشرة، بالغارات الروسية التي استهدفت بعد منتصف الليلة النازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور.

وقال: "الطائرات الروسية تحتفل على طريقتها بقدوم العام الجديد، وتستهدف بعد منتصف الليل 1 كانون الثاني/ يناير 2022، منزلا وخياما لنازحين قرب جسر الشغور غربي إدلب، وتقتل طفلين وامرأة وتجرح عشرة مدنيين، بينهم ستة أطفال، بينهم حالات حرجة".

عربي21