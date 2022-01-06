دوت الخليج :- قال لواء بحري روسي، إن عنصرا من النظام السوري قتل نتيجة تعرضه للقصف في إدلب شمال سوريا.
وقال اللواء أوليغ جورافليف، نائب ما يعرف بالمركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن الجندي قتل نتيجة قصف مسلحين من منطقة بنين بقذائف هاون على مواقع للنظام في بلدة حنتوتين.
وأضاف أنه تم تسجيل قصف واحد فقط خلال الأول من كانون ثان/ يناير الجاري من جانب المعارضة.
وكان ثلاثة مدنيين، وأصيب عشرة آخرون، بينهم أطفال، في غارات جوية روسية استهدفت النازحين في منطقة النهر الأبيض بريف إدلب الغربي.
وذكر "الدفاع المدني السوري"، أن القتلى هم طفلان وامرأة، فيما كان هناك ستة أطفال من ضمن المصابين العشرة، بالغارات الروسية التي استهدفت بعد منتصف الليلة النازحين في منطقة النهر الأبيض قرب مدينة جسر الشغور.
وقال: "الطائرات الروسية تحتفل على طريقتها بقدوم العام الجديد، وتستهدف بعد منتصف الليل 1 كانون الثاني/ يناير 2022، منزلا وخياما لنازحين قرب جسر الشغور غربي إدلب، وتقتل طفلين وامرأة وتجرح عشرة مدنيين، بينهم ستة أطفال، بينهم حالات حرجة".
عربي21
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل عنصر من النظام السوري بقصف في إدلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.